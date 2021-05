Crawl 2: Alexandre Aja vuol davvero girare un sequel del film

Non siamo gli unici a desiderare disperatamente un sequel di Crawl, poiché il regista Alexandre Aja rivela che sta parlando “senza sosta” di come realizzare Crawl 2.

Parlando con il podcast di The Boo Crew Chat di Bloody Disgusting, Aja ha detto che il team sta lavorando per trovare il modo migliore per affrontare una possibile storia sequel.

Il primo Crawl ha seguito la Haley di Kaya Scodelario, una giovane donna che deve combattere degli alligatori nel bel mezzo di un uragano, al fine di salvare il padre Dave (Barry Pepper). Tuttavia, come spiega Aja, un sequel potrebbe non riportare indietro i personaggi, anche se sono stati salvati alla fine del primo film.

“Penso che la storia di Haley sia davvero forte, ma credo che Crawl riguardi la natura che si riprende ciò che gli è dovuto, e un po’ come… guidata dall’uragano, uomo contro animale. Quindi forse sarà tutta un’altra storia.”

Anche se il cast del primo Crawl non tornasse per un sequel, Aja sa che la storia ha bisogno di esplorare le emozioni umane per essere forte come il primo film. Dopotutto, la delicata relazione tra Haley e suo padre è ciò che mantiene alta la posta in gioco in Crawl. Secondo Aja, il team creativo sta “cercando quella storia umana in questo momento, per far si che il film sia forte come il primo.

