Creators – The Past: il nuovo trailer del kolossal fantascientifico italiano e la nuova data d’uscita

Dopo esser stato sponsorizzato in quel dello scorso Lucca Comics & Games, finalmente possiamo parlarvi di Creators – The Past, il colossal sci-fi made in italy che si è presentato tempo addietro con un trailer dal sapore a metà fra squisitamente indipendente e la più grande produzione mai divenuta realtà in Italia.

Mentre quindi vi mostriamo un nuovo trailer che vi permette di visionare cosa c’è aspettarsi da questa produzione, vi comunichiamo che la nuova data d’uscita è fissata per l’8 ottobre 2020.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Il film è ambientato alla fine del 2012, quando nell’universo si sta per realizzare un insolito e importante allineamento galattico, che apporterebbe cambiamenti al cosmo, come l’eclissi totale che si sta per verificare sul nostro pianeta. L’Universo è governato da otto Dei, chiamati Creators, che formano il Consiglio Galattico e sono guidati da Lord Ogmha (William Shatner). In un tempo lontano le otto entità aliene hanno realizzato otto Lens, strumenti in grado di custodire il sapere più grande e più agognato dall’umanità: quello della creazione. Successivamente ogni Creator ha dato vita a un pianeta, di cui è responsabile e la cui essenza è racchiusa nella rispettiva Lens. Il potere di tutte le otto Lens insieme permette l’equilibrio cosmico. Quando il Creator responsabile della Terra, preoccupato per le sorti dell’umanità, non si presenta all’appello del Consiglio – nascondendo la Lens sul nostro pianeta – viene accusato di tradimento. Lo strumento, che al suo interno cela tutta la storia dell’umanità. è stato nascosto in Italia e inizia così una caccia al tesoro, prima che sia troppo tardi; infatti, se la Lens viene aperta dalle mani sbagliate potrebbe rivelare agli esseri umani la verità sul loro Pianeta e sulla loro stessa natura.

Creators – The Past è un film di genere fantascienza, fantasy del 2019, diretto da Piergiuseppe Zaia, con William Shatner e Gérard Depardieu. Uscita al cinema il 19 marzo 2020. Durata 97 minuti. Distribuito da Artuniverse.

Nel cast William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Payne, Eleonora Fani, Jennifer Mischiati, Pellek, Pete Antico, Marc Fiorini, Elisabetta Coraini, Sebastien Foucan, Daniel McVicar e Ksenia Prohaska.

Il film doveva uscire il 19 marzo 2020, ma a causa della pandemia è stato spostato all’8 ottobre.

