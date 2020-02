Creed 3: Zach Baylin scriverà la sceneggiatura del nuovo film

Un nuovo sequel di Creed, in gergo trequel, sembra essere un passo più vicino ad arrivare sul grande schermo.

Grazie a un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter (via CB), è stato rivelato che Zach Baylin scriverà la sceneggiatura di Creed III. Il lavoro di Baylin include l’imminente film King Richard, con Will Smith nel ruolo del padre di Serena e Venus Williams.

Mentre i dettagli relativi al progetto sono attualmente sconosciuti, il film dovrebbe continuare la storia di Adonis Creed (Michael B. Jordan). Un regista non è attualmente associato al progetto.

Il franchise di Creed funge da sequel spirituale dei film Rocky e segue Jordan come figlio del personaggio Rocky, Apollo Creed. Il primo film di Creed è stato diretto da Ryan Coogler di Black Panther, mentre il sequel è stato diretto da Steven Caple Jr. Secondo un rapporto dell’anno scorso, un’offerta è stata estesa a Jordan per dirigere potenzialmente Creed III, similmente all’offerta data a Sylvester Stallone per i sequel di Rocky.

L’originale Creed – Nato per combattere (Creed), è un film del 2015 diretto da Ryan Coogler, con protagonisti Michael B. Jordan e Sylvester Stallone.

Si tratta di uno spin-off della saga di Rocky Balboa, la cui storia si svolge nove anni dopo gli eventi di Rocky Balboa, sesto film della serie creata da Sylvester Stallone. Il film è dedicato alla memoria di Robert Chartoff, storico produttore della serie di “Rocky”, deceduto prima dell’uscita del film.

