Crimes Of The Future: ecco il teaser trailer dell’atteso nuovo film di David Cronenberg

Neon ha rilasciato un primo teaser dall’aspetto selvaggio per Crimes Of The Future di David Cronenberg, sulla scia della notizia che il film verrà proiettato al Festival di Cannes di quest’anno.

Il film, che ha lo stesso nome del film del regista del 1970 ma non è un remake, è interpretato da Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart. La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano, in un’epoca in cui l’umanità ha imparato a modificare la propria costituzione biologica, alcuni naturalmente, altri chirurgicamente.

Il famoso artista performativo Saul Tenser (Mortensen) e il suo partner Caprice (Seydoux), mostrano la metamorfosi degli organi in spettacoli d’avanguardia. Nel frattempo, Timlin (Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue i loro movimenti, rivelando un gruppo misterioso la cui missione è usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell’evoluzione umana.

Una sinossi del film pare sia stata pubblicata dalla società di produzione del film, e recita: “Fate un tuffo in un futuro non così lontano in cui l’umanità sta imparando ad adattarsi alla sua nuova sintetica realtà. Questa evoluzione sposta gli esseri umani oltre il loro stato naturale in una metamorfosi, alterando la loro composizione biologica. Mentre alcuni abbracciano il potenziale illimitato del transumanesimo, altri tentano di controllarlo. Ad ogni modo, la ‘Sindrome da evoluzione accelerata’ si sta diffondendo rapidamente. Saul Tenser [interpretato da Viggo Mortensen] è un artista performativo amato che ha abbracciato la Sindrome dell’Evoluzione Accelerata, facendo germogliare nel suo corpo nuovi e inaspettati organi. Insieme alla sua compagna Caprice [interpretata da Léa Seydoux], Tenser ha trasformato la rimozione di questi organi in uno spettacolo per i suoi fedeli seguaci che possono ammirare in tempo reale la cosa“.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer:

