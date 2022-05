Crimes of the Future: ecco il trailer integrale del nuovo film di David Cronenberg

Diamo il bentornato a David Cronenberg.

Il film, che ha lo stesso nome del film del regista del 1970 ma non è un remake, è interpretato da Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart. La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano, in un’epoca in cui l’umanità ha imparato a modificare la propria costituzione biologica, alcuni naturalmente, altri chirurgicamente.

Neon ha presentato il trailer ufficiale di Crimes of the Future del regista, che sarà in competizione per la Palma d’Oro al prossimo Festival di Cannes.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Il film segna il primo impegno alla regia di Cronenberg dopo Maps to the Stars del 2014, che ha fatto vincere a Julianne Moore il premio come migliore attrice a Cannes. Rivede anche Cronenberg tornare alla fantascienza/horror per la prima volta da “Existenz” del 1999. Il cast del regista comprende Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart.

La sinossi ufficiale di “Crimes of the Future” di Neon recita: “Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), artista performativo famoso, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso… la loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell’evoluzione umana”.

Crimes of the Future uscirà nelle sale americane il 3 giugno.

