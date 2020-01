Crisi sulle Terre Infinite ha risolto il problema di continuità dei film DC?

L’evento crossover Crisi sulle Terre Infinite non ha solo portato l’Arrowverse a un nuovo livello, ma pare abbia anche risolto uno dei maggiori problemi del DC Extended Universe.

Nel corso degli anni il DCEU ha attraversato un percorso travagliato. La serie di film sui supereroi DC per il grande schermo è iniziata con Man of Steel del 2013. Diretto da Zack Snyder e interpretato da Henry Cavill, il riavvio di Superman è stato accolto con una ricezione moderata al botteghino moderato e recensioni divisive, anche se poi a posteriori ha raccolto molti più consensi.

Indipendentemente da ciò, Warner Bros è andata avanti con sequel di fama mondiale. Ancora una volta diretto da Snyder, il primo follow-up, Batman V Superman: Dawn of Justice, è stato ugualmente divisivo – nonostante una performance molto apprezzata da parte di Ben Affleck nel ruolo di Crociato Incappucciato. Le uscite successive hanno introdotto i personaggi di Wonder Woman, The Flash, Aquaman e Cyborg nell’universo condiviso, in film a se stati per alcuni e in Justice League per altri.

Snyder si è seduto ancora una volta sulla sedia da regista per la super-squadra. Scritto in collaborazione con Chris Terrio di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Justice League è stata inizialmente concepita come una storia in più parti, e terzo capitolo di una pentalogia. Sfortunatamente, una tragedia personale ha portato Snyder ad abbandonare il film, e sulla scia di ciò, Joss Whedon di The Avengers ha assunto l’incarico di regista – rielaborando completamente la sceneggiatura e supervisionando ampie riprese aggiuntive volte a sconvolgere il piano iniziale per il film.

I risultati si sono rivelati molto diversi da quelli originariamente previsti. Al momento del rilascio, Justice League ha raccolto una reazione estremamente divisa. Mentre alcuni lo consideravano un miglioramento, altri lo hanno deriso come un tradimento della visione di Snyder, e in base a questo è nata la campagna internet (che si occupa anche di prevenzione al suicidio) #ReleaseTheSnyderCut, che per anni ha riunito i fan del regista desiderosi di vedere la versione originale del film.

Per un certo periodo, questa versione fu oggetto di accesi dibattiti e sembrava fosse semplicemente un mito. Snyder non solo ha confermato personalmente la sua esistenza, ma ha anche alimentato le fiamme del supporto con un costante rilascio di immagini e informazioni. Anche se sono passati più di due anni da quando Justice League è arrivato al cinema, la passione di vedere la Snyder Cut è diventata solo più intensa. Intorno al secondo anniversario, un certo numero di celebrità ha prestato la propria voce a sostegno della cosa – tra cui anche le star attuali e future del MCU come Dave Bautista e Simu Liu. Resta da vedere se vedrà o meno la luce del giorno, soprattutto con la Warner e i loro piani post-era Snyder.

Il DCEU originale è ormai morto, e come abbiamo potuto vedere i film sono collegati ma in maniera molto meno evidente.

Non solo l’accoglienza critica di Justice League si è rivelata deludente, ma ha anche ampiamente sottoperformato al botteghino. Alcuni credono che il pubblico avrebbe amato il DCEU di Snyder se l’avesse completato e che il rilascio della Snyder Cut potrebbe rettificare le cose. Warner Bros, tuttavia, optò invece per cambiare completamente percorso. Invece di produrre un universo pieno di crossover affine al lavoro fatto sul piccolo schermo con l’Arrowverse, lo studio si è concentrato su uscite più autonome. I risultati si sono rivelati migliori, sebbene sempre più sconnessi direttamente. Un certo numero di elementi dalle idee originali di Snyder è stato autorizzato a continuare. Dopo il film solista di Patty Jenkin, Wonder Woman, un sequel ufficiale è stato rapidamente reso possibile. Allo stesso modo, l’Arthur Curry di Jason Momoa ha ricevuto la sua avventura da solista nella forma del juggernaut del botteghino, Aquaman. Anche questo riceverà anche un sequel ufficiale. Dopo molti ritardi, il The Flash di Ezra Miller avrà un suo film nel 2022, che potrebbe anche includere il tanto amato Cyborg di Ray Fisher.

Sebbene ciascuno di quegli eroi abbia fatto il suo debutto nel DCEU originale, rimane ancora il fatto che i piani originali sono stati ufficialmente messi a riposo. Wonder Woman 1984 sarà nel in passato e quindi precluderà qualsiasi sovrapposizione diretta. Aquaman, nel frattempo, ha fatto uno sforzo concertato per allontanarsi da ciò che era accaduto prima. A ciascuno dei film è stato permesso di essere interamente prodotti dalla mente del proprio regista, piuttosto che frammenti di un puzzle più grande. Tale sembra essere la ragion d’essere della Warner per andare avanti, e presumibilmente il tutto è supervisionato dietro le quinte da Jim Lee. Questo fatto è stato ulteriormente dimostrato dalle più recenti offerte sul grande schermo, nonché dai film DC attualmente in produzione.

In primo luogo, l’uscita di Shazam ha portato il franchise in un territorio più orientato verso la comicità e la famiglia. Sebbene il film guidato da Zachary Levi fosse pieno di riferimenti a personaggi ed eventi del DCEU, rimaneva comunque a se stante. Ciò probabilmente continuerà nel sequel di Shazam da poco confermato. Anche se alla fine sarà collegato direttamente al film Black Adam con Dwayne “The Rock” Johnson, queste connessioni su scala ridotta sembrano essere portate avanti proprio dalla Warner stessa, intenzionata ad avere un universo espanso fatto d’ispirazioni registiche che si collegano superficialmente tra di loro, piuttosto che avere ogni film ugualmente costruito verso un’inevitabile team-up.

La pausa del DCEU degli ultimi anni non è mai stata caratterizzata particolarmente, se non con la propria evidenza, ovvero quella di rilasciare la bomba atomica di qualità e incassi che è stato Joker. Molti fan si sono già rivelati desiderosi di veder quella versione del personaggio tornare, e megeri qualche altro film del genere sotto l’etichetta “DC Black” che Todd Philips stesso vorrebbe costruire. Non sembra così improbabile, perlomeno non come lo sembra se si pensa a questo personaggio che s’incontra col Batman di Robert Pattinson. Forse entrambi sembrano solo maturi per servire di più come testimonianza di come si è fratturata la continuità dei film DC.

I film DC stavano creando un problema di continuità

Con la sua estetica retrò che riflette le prime opere di Martin Scorsese, Joker è stato chiaramente progettato per esistere all’interno della sua stessa bolla. Per quanto irresistibile sia stata la performance centrale di Joaquin Phoenix, Joker ha lavorato meglio come studio del personaggio piuttosto che come una storia d’origine che lo impostasse per combattere il Batman di Robert Pattinson. Tra questo e la versione di Jared Leto che potrebbe essere stata cancellata, è probabile che il nuovo Batman alla fine avrà un suo Joker completamente nuovo.

Qui si sta toccando il nocciolo dei problemi di continuità. Per qualche tempo, molti si sono aggrappati alla speranza che The Batman sarebbe semplicemente stato un prequel che avrebbe esplorato i primi anni del Bruce Wayne di Ben Affleck. I dettagli ufficiali del casting, tuttavia, hanno solo confermato che apparentemente non è il caso pur essendo contemporaneamente considerati in qualche modo parte del DCEU. Ciò è più evidente, secondo molti, attraverso il casting di Jeffrey Wright per Jim Gordon. Andy Serkis come Alfred e Pattinson come Batman potrebbero ancora funzionare come semplici controparti più giovani, cosa che è ovviamente impossibile fare con la versione di Wright del famoso commissario di polizia data la sua etnia.

Allo stesso modo, è opinione diffusa che Birds of Prey presenterà una versione di Harley Quinn che, sebbene non incongrua, si evolverà molto da quella che abbiamo visto in Suicide Squad di David Ayer. Allo stesso modo, è stato lasciato intendere che The Suicide Squad di James Gunn avrà luogo in una continuità diversa dall’originale del 2016, ma qua non possiamo confermare.

A parte alcune incoerenze minori all’interno di un film, c’è anche il problema di Wonder Woman. Nonostante abbia menzionato in Justice League l’essersi ritirata dall’umanità dopo la morte di Steve Trevor, il personaggio è ancora in azione nell’ambientazione anni ’80 che vedremo nel sequel. Sebbene Wonder Woman 1984 e il ritorno di Steve Trevor potrebbe chiudere quel particolare buco di trama, in realtà parrebbe esser stato l’evento dell’Arrowverse ad aver risolto più direttamente i problemi con la linea temporale del DCEU.

Crisi sulle Terre Infinite quindi ha davvero risolto i problemi di continuità coi film DC?

L’evento dell’Arrowverse ha regalato azione e sorprese in cinque emozionanti ore. La maggior parte di queste sorprese era incentrata sull’integrazione di elementi di vari adattamenti DC nel corso dei decenni. Con i cameo del Batman di Kevin Conroy, il Lucifer di Tom Ellis e tanti altri, niente è stato lasciato fuori dei giochi nella ricostruzione del multi-verso DC, e proprio come nella controparte fumettistica, il tutto è stato fatto ovviamente per dar un senso alla moltitudine di progetti a tema DC che esistono e sono esistiti in televisione e al cinema nei tempi passati.

Senza dubbio il più sorprendente tra i cameo è arrivato nel 5° episodio, quando il Barry Allen di Ezra Miller è apparso come la versione DCEU di Flash. Mentre il Barry Allen dell’Arrowverse cercava i suoi amici nella Forza della Velocità ha incontrato la versione di se stesso del grande schermo in una versione onirica degli Star Labs.

Sebbene lo scambio tra i due sia stato breve, sono emersi numerosi dettagli intriganti. Per cominciare, il Flash del piccolo schermo in realtà dà alla sua controparte cinematografica il suo nome da supereroe ufficiale. Allo stesso modo, ha rivelato che il Barry Allen di Miller sta ufficialmente testando l’estensione dei suoi poteri e sta provando a dimostrare a Cyborg proprio ciò di cui è capace. I fan dei fumetti saranno già a conoscenza delle ampie capacità di The Flash relative ai viaggi nel tempo e simili. Pertanto, molti si aspettano che il suo film da solista appena confermato serva come fonte di qualsiasi retcon che il DCEU voglia sperimentare, specialmente perché si dice che il film di Flash si baserà in qualche modo sulla run di Flashpoint Paradox. Anche se non sappiamo ovviamente se sia così, l’apparizione di Miller in Crisi sulle Terre Infinite pare aver già aperto le porte alla spiegazione dei problemi di continuità.

Il cameo pare proprio aver ufficialmente stabilito che l’Arrowverse è ufficialmente canonico nel DCEU e viceversa. In quanto tale, sebbene i film debbano ancora usare il termine, ora fa ufficialmente parte di un multiverso. Pertanto, è molto più facile equiparare i film apparentemente indipendenti come parte di un universo diverso da quello degli altri.

Allo stesso modo, il fatto che l’intero multiverso sia stato distrutto e poi sia rinato in una nuova forma, potrebbe aver annullato qualsiasi incoerenza tra i film, che adesso può essere apparentemente spiegata senza nemmeno aver bisogno di essere affrontata, dato che la maggior parte delle persone non è nemmeno consapevole di ciò che è successo al multiverso durante la Crisi. Similmente a come John Diggle dell’Arrowverse dopo Flashpoint si è ritrovato con con un figlio invece di una figlia, e dopo la Crisi ha ottenuto entrambi, il commissario Gordon può aver cambiato etnia senza interrompere il collegamento della pellicola col DCEU.

Lo stesso vale se il pubblico pensa semplicemente a The Batman come a un altro angolo del multiverso DC. In ogni caso, anche se probabilmente non arriverà nei film, è un dettaglio divertente da considerare, ed è aggiuntivo solo per i fan occasionali, mentre è importante per quelli assidui. I fan a tutto tondo sanno e possono continuare a godersi i prodotti sia televisivi che cinematografici della DC; gli occasionali non lo sanno e non c’è bisogno per loro di saperlo.

In sostanza, parrebbe proprio che l’Arrowverse e Crisi sulle Terre Infinite abbiano davvero contribuito a mettere pace e ordine nella parte cinematografica e nella vasta estensione del multiverso DC.

