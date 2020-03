Crisi sulle Terre Infinite: Marc Guggenheim ripensa a quando parlò del possibile cameo di Nicolas Cage

Lo showrunner di Crisi sulle Terre Infinite ha rivelato il suo rammarico di aver menzionato la possibilità di un cameo di Nicolas Cage.

Marc Guggenheim ha raccontato al Podcast Fake Nerd dei suoi desideri di aver tenuto nascosta quella piccola idea. Naturalmente, quando la gente ha sentito che c’era una possibilità che la versione di “Superman Lives” del personaggio apparisse, i fan si sono scatenati, ed è ragionevole che in un determinato momento quelli chiacchiere sono tornate come nodi al pettino.

Ora il gatto è fuori dal sacco, ma Guggenheim suona generalmente dispiaciuto in quella intervista.

“So di aver parlato di Nic Cage, ma da quando l’ho fatto mi sono sentito piuttosto male”, ha detto Guggenheim, “perché non voglio nessuno come, chiamiamolo Persona X. Se andassimo dalla Persona X e la Persona X dicesse di no, non voglio che il feed Twitter della Persona X esploda con: ‘Perché non hai interpretato il ruolo? Perché non sei apparso in Crisi?’. Tutti hanno le loro ragioni e alcune erano giustamente occupate. Per le altre persone, non avevano proprio alcun desiderio. Altre persone ancora volevano più soldi di quelli che potevamo spendere. Ci sono molte ragioni per cui non sono nati vari cameo. Non vedo nulla di buono nell’approfondire i motivi per cui questi vari cameo non sono diventati realtà.”

Sfortunatamente, nessuno avrebbe potuto prevedere tutto ciò quando ha detto a IndieWire:

“Abbiamo contattato Nic Cage”, ha rivelato Guggenheim durante un’intervista con Indiewire. “Abbiamo contattato molte persone e c’erano alcune che non volevano farlo. C’erano persone che lo avrebbero fatto solo per somme di denaro che non potevamo permetterci. E c’erano altre persone che volevano davvero per farlo, ma ciò creava conflitti di agenda. Questo è stato il caso di molte star del cinema che abbiamo raggiunto. Il fatto è che le star del cinema sono tutte piene di film da fare. E a meno che quei film non siano girati a Vancouver, siamo sfortunati. Ma devo dire che il solo numero di attori con cui abbiamo parlato e che avevano dato disponibilità è sorprendente, ha superato le mie aspettative.”

Come sapete, Nicolas Cage fu scelto per interpretare Superman nello sfortunato Superman Lives. Il film sarebbe stato diretto da Tim Burton e sarebbe stato basato principalmente sull’arco narrativo The Death and Return of Superman. Il film ha purtroppo incontrato problemi coi finanziamenti dopo che la Warner Bros. ha perso la fiducia nel progetto in gran parte a causa della performance di Batman e Robin del 1997 al botteghino.

Nicolas Cage alla fine sarebbe tornato a interpretare Superman ma Teen Titans Go! Cage non ha mai interpretato il personaggio in live-action, e in base a ciò che ha detto Marc Guggenheim, qualche riflessione sulla cosa potrebbe esserci stata, anche se ovviamente ora sappiamo che il tweet era solo una risposta scherzosa ad un fan.

