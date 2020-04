Crisi sulle Terre Infinite: Marc Guggenheim rivela il rilascio delle scene eliminate

Uno dei produttori dietro Crisi sulle Terre Infinite ha recentemente stuzzicato di aver completato gli effetti speciali su alcune scene cancellate dal crossover.

Marc Guggenheim ha anticipato dettagli ai fan e cosa aspettarsi dall’Arrowverse nel corso degli anni, e oggi il produttore ha rivelato su Twitter che le scene cancellate dal recente crossover stanno arrivando. Un fan ha chiesto al produttore la possibilità di visionare degli extra dell’ambizioso crossover televisivo, e Guggenheim ha risposto rivelando che gli effetti delle scene erano stati recentemente conclusi.

Questo probabilmente lascia intendere che in queste scene ci siano combattimenti extra o momenti più grandi che non hanno del tutto tagliato durante l’evento.

Yes. And we just completed the visual effects on them. https://t.co/XYuNl4N9kD — Marc Guggenheim (@mguggenheim) April 15, 2020

Il produttore ha continuato a rispondere a un’altra domanda di un fan sul crossover, spiegando che di solito non finiscono gli effetti sulle scene cancellate a meno che non pianifichino di rilasciarle affinché tutti possano vederle. Sebbene non abbia rivelato esattamente cosa aspettarsi, i commenti di Guggenheim implicano che i filmati possano essere piuttosto interessanti da visionare, tanto da giustificare il completamento.

Not if we’re planning on releasing em. 🤪 https://t.co/UyIhJm3ZTp — Marc Guggenheim (@mguggenheim) April 15, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...