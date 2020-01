Crisi sulle Terre Infinite: nel finale un sorprendente cameo di una particolare super-squadra

Prima degli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, la Justice Society of America era una squadra che era apparsa negli anni ’40 e poi svanita nel tempo solo per fare in modo che alcuni dei loro discendenti avessero un ruolo nella seconda stagione di DC’s Legends of Tomorrow.

Al di fuori di Vixen, interpretata dalla bella Maisie Richardson-Seller, tuttavia, non hanno avuto un grande impatto sull’Arrowverse nel suo insieme. Questo è diverso su Earth-2, apparentemente, dove Stargirl, STRIPE e la Justice Society of America hanno avuto una storia.

La squadra infatti ha fatto la propria prima apparizione live-action durante l’evento crossover dell’arrowverse.

Come sappiamo, Stargirl andrà in onda sia The CW e sull’app DC Universe, per cui è stato originariamente sviluppato. La serie vede nel cast da Brec Bassinger nel ruolo del protagonista, insieme a Joel McHale, Luke Wilson, Amy Smart e altri. Negli ultimi momenti della Crisi i fan hanno potuto dare un’occhiata ai personaggi che non erano ancora stati visti in live-action.

Qui sotto potete vedere l’immagine che li ritrae:

Crisi sulle Terre Infinite incombe sull’Arrowverse da anni. La premiere della serie di The Flash presentava un’allusione all’eroe che scompariva tra i cieli rossi nell’anno 2024. Durante l’evento originale dei fumetti, i cieli rossi erano caratteristici del grande evento crossover.

Alla fine della scorsa stagione, sono successe un paio di cose: The Monitor (LaMonica Garrett), apparso in Elseworlds, riapparve e rivelò che Oliver Queen era destinato a morire nella crisi, e il futuro giornale agli STAR Labs ha visto la data dell’evento modificarsi dal 2024 al 2019.

Nei fumetti, Crisi sulle Terre Infinite è incentrato su una battaglia tra i supereroi (e persino alcuni criminali) del multiverso DC e una minaccia immortale e cosmica nota come Anti-Monitor. Come Monitor, l’Anti-Monitor sarà interpretato da LaMonica Garrett nell’Arrowverse. L’Anti-Monitor distrugge le realtà per mezzo dell’antimateria, aumentando il proprio potere e la propria sfera di influenza. Alla fine è stato fermato dai sacrifici di diversi eroi, tra cui Flash e Supergirl, nonché dalla fusione di più universi per salvare la realtà diventando un’unica linea temporale unificata.

Il crossover ha incluso anche apparizioni come guest di Tom Welling come Clark Kent, Erica Durance come Lois Lane, John Wesley Shipp come Flash di Terra-90, Johnathon Schaech come Jonah Hex, Kevin Conroy come Bruce Wayne e Ashley Scott come Cacciatrice.

Crisi sulle Terre Infinite ha preso il via domenica 8 dicembre con Supergirl, ha attraversato un episodio di Batwoman lunedì dopo e l’episodio di The Flash martedì dopo. Quell’episodio ha incluso un cliffhanger di mezza stagione, gli show poi sono andati in pausa per le vacanze e adesso torneranno il 14 gennaio per terminare l’evento con la premiere di mezza stagione di Arrow e un “episodio speciale” di DC’s Legends of Tomorrow.

