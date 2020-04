Crisi sulle Terre Infinite: Sterling Gates parla di un misterioso easter egg che ancora nessuno ha scoperto

A quanto pare ci sono ancora easter egg in Crisi sulle Terre Infinite da scoprire, secondo uno scrittore dell’Arrowverse.

Basato sulla famosissima run di 12 numeri creata da Marv Wolfman e George Perez, un adattamento in 5 parti ha unito gli eroi di Arrow, The Flash e altri contro la minaccia multiversale nota come Anti-Monitor. Nonostante una disastrosa sconfitta alla fine della terza puntata, il collettivo di supereroi della CW alla fine ha avuto successo. A spese della sua stessa vita e con l’aiuto dei Campioni scelti, Oliver Queen (Stephen Amell) ha usato i suoi nuovi poteri da Spettro per far nascere un nuovo multiverso dalle ceneri di quello caduto.

Oltre all’azione e al dramma necessari all’universo condiviso, la saga ha presentato diversi cameo ispirati a proprietà DC Comics e Vertigo. Tra i più piacevoli alla per il pubblico ovviamente ci sono state le comparse di Tom Welling nel ruolo di Clark Kent da Smallville, e quello di Tom Ellis come il diavolo titolare di Lucifer. In una mossa senza precedenti, l’adattamento ha attraversato i flussi delle ere del nostro mondo mostrandoci non solo un mucchio di rimandi alla mitologia cinematografica e televisiva targata DC, ma anche il contesto moderno degli eroi del DCEU con l’apparizione del Flash di Ezra Miller.

Ognuna delle cinque puntate era inoltre disseminata di ulteriori riferimenti e easter egg con il marchio DC Comics.

Secondo lo scrittore Arrowverse, Sterling Gates, ce n’è almeno uno che deve ancora essere scoperto. Gates è redattore esecutivo di The Flash e ha scritto diversi episodi, tra cui il recente episodio “L’Esorcismo di Nash Wells”. Ha anche scritto un episodio di Supergirl nel 2017. Gates ha anche dato il suo contributo a Crisi sulle Terre Infinite, dopo aver scritto la sceneggiatura per la parte 3. Per la prima volta a gennaio ha lasciato intendere di aver letto un mucchio di articoli facendo poi notare che nessuno aveva ancora scovato il suo easter egg preferito.

Comparendo prima di oggi su Twitter, ha ribadito che la cosa era ancora così e che nessuno l’ha ancora individuato.

Also, no one has found my favorite DC Easter Egg yet.

Mwa-ha-ha-ha… #CrisisOnInfiniteEarths https://t.co/A9bF7rgSVs — Sterling Gates (@sterlinggates) April 9, 2020

Crisi sulle Terre Infinite incombe sull’Arrowverse da anni. La premiere della serie di The Flash presentava un’allusione all’eroe che scompariva tra i cieli rossi nell’anno 2024. Durante l’evento originale dei fumetti, i cieli rossi erano caratteristici del grande evento crossover.

Alla fine della scorsa stagione, sono successe un paio di cose: The Monitor (LaMonica Garrett), apparso in Elseworlds, riapparve e rivelò che Oliver Queen era destinato a morire nella crisi, e il futuro giornale agli STAR Labs ha visto la data dell’evento modificarsi dal 2024 al 2019.

Nei fumetti, Crisi sulle Terre Infinite è incentrato su una battaglia tra i supereroi (e persino alcuni criminali) del multiverso DC e una minaccia immortale e cosmica nota come Anti-Monitor. Come Monitor, l’Anti-Monitor sarà interpretato da LaMonica Garrett nell’Arrowverse. L’Anti-Monitor distrugge le realtà per mezzo dell’antimateria, aumentando il proprio potere e la propria sfera di influenza. Alla fine è stato fermato dai sacrifici di diversi eroi, tra cui Flash e Supergirl, nonché dalla fusione di più universi per salvare la realtà diventando un’unica linea temporale unificata.

Il crossover ha incluso anche apparizioni come guest di Tom Welling come Clark Kent, Erica Durance come Lois Lane, John Wesley Shipp come Flash di Terra-90, Johnathon Schaech come Jonah Hex, Kevin Conroy come Bruce Wayne e Ashley Scott come Cacciatrice.

Crisi sulle Terre Infinite ha preso il via domenica 8 dicembre con Supergirl, ha attraversato un episodio di Batwoman lunedì dopo e l’episodio di The Flash martedì dopo. Quell’episodio ha incluso un cliffhanger di mezza stagione, gli show poi sono andati in pausa per le vacanze e adesso torneranno il 14 gennaio per terminare l’evento con la premiere di mezza stagione di Arrow e un “episodio speciale” di DC’s Legends of Tomorrow.

