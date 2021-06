Crudelia 2: Craig Gillespie e lo scrittore Tony McNamara dovrebbero tornare entrambi

Dopo il primo film, che a quanto pare sta raccogliendo consensi, un sequel di Crudelia è già in fase di sviluppo in studio.

Il regista Craig Gillespie e lo scrittore Tony McNamara dovrebbero tornare entrambi per un futuro sequel – anche se non capiamo bene cosa abbiano in mente visto che dovrebbe essere La Carica dei 101.

Crudelia, con protagonista Emma Stone, è ritratta in questo film come un’aspirante stilista che diventa l’iconico cattivo Disney. Con nel cast anche Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Kirby Howell-Baptiste, il film è uscito nelle sale e su Disney + in Premier Access il 28 maggio, raccogliendo $ 26,5 milioni al botteghino nel lungo Fine settimana della Giornata della Memoria.

“Siamo molto soddisfatti del successo al botteghino di Crudelia, insieme alla sua forte performance in Premier Access fino ad oggi”, ha detto un portavoce della Disney in una nota. “Il film è stato accolto incredibilmente bene dal pubblico di tutto il mondo, con un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes oltre agli A in ogni fascia demografica di CinemaScore nel fine settimana di apertura, classificandolo tra i più popolari delle nostre rivisitazioni live-action.”

