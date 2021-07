Crudelia e Luca arrivano in Home Video con tanti contenuti extra inediti dal 25 agosto

CONTENUTI EXTRA*: Le due Emma – Emma Stone ed Emma Thompson, amiche sul set e nella vita reale, raccontano la loro preparazione per i ruoli di Cruella de Vil e della Baronessa von Hellman che le ha trasformate nei crudeli ma super alla moda personaggi che interpretano.

La quota “Braccio Destro” – Nessun villain Disney potrebbe essere completo senza il proprio braccio destro! In questo estratto i bravissimi attori che interpretano Jesper e Horace raccontano il modo in cui i loro personaggi riescono a portare la storia del film a un livello più profondo e come il rapporto del trio di amici cambi quando Estrella si trasforma in Cruella.

Cruella Couture – Approfondimento sulla grandiosa maestria dietro la couture collection del film con uno sguardo ravvicinato sul dietro le quinte di alcuni dei momenti più alla moda del film.

Il mondo di Cruella – Uno studio delle location e degli elaborati allestimenti presenti in Crudelia, risultato di uno straordinario lavoro di cura dei dettagli che riporta in vita la Londra degli anni ’70 e rafforza il background degli iconici personaggi Disney in modo completamente nuovo.

Nuovi cani… vecchi trucchi – Racconto della vita sul set degli espressivi, intelligenti e deliziosi attori-animali che hanno interpretato Buddy, Wink e i Dalmata, dei loro addestratori e della gioia che gli amici a quattro zampe vivono quotidianamente.

Cruella 101 – Raccolta degli Easter Eggs e dei collegamenti con il Classico Disney La Carica dei 101 presenti all’interno di questa moderna storia delle origini di Cruella.

Errori

Scene tagliate x2