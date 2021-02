Crudelia: ecco il primo trailer del nuovo film Disney con Emma Stone!

La Disney ha rilasciato il primo trailer del suo prossimo film, Crudelia, e stando alle prime reazioni è meravigliosamente malvagio.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Il film vede Emma Stone nel ruolo principale di Crudelia de Mon e, come potete notare, è fantastica in questo ruolo. Sembra molto meglio e molto più divertente di quanto mi aspettassi.

Crudelia è “un nuovissimo lungometraggio live-action sugli esordi ribelli di uno dei cattivi del cinema più famigerati – e notoriamente alla moda – la leggendaria Crudelia de Mon. Crudelia, ambientato nella Londra degli anni ’70 in mezzo alla rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il gusto di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente haute. Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che faranno sì che Estella abbracci il suo lato malvagio e diventi la nota cattiva.

Il film è stato diretto da Craig Gillespie (Mr. Woodcock, Lars and the Real Girl, Fright Night, Million Dollar Arm, The Finest Hours e I, Tonya) e il resto del cast comprende Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste e John McCrea.

Crudelia uscirà nelle sale il 28 maggio 2021.

