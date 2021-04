Crudelia: il regista parla del film con Emma Stone

Che la Disney faccia fatica nello sfornare uno film live-action quanto meno decente è qualcosa di ben noto a tutto il mondo, nonostante incassino costantemente un miliardo di dollari al botteghino (vedisi il tremendo Aladdin di Guy Ritchie). tuttavia, con Crudelia speriamo che la situazione possa cambiare.

Il film racconterà la storia della celebre Crudelia De Mon: antagonista de La Carica dei 101 che verrà interpretata dalla grandissima Emma Stone nel film in questione.

Della pellicola abbiamo già avuto modo di vedere un paio di cose, tra cui anche un primissimo trailer ufficiale, ma quest’oggi a parlarci del film è lo stesso regista: Craig Gillespie.

Gillespie è l’elemento che ci fa ben sperare, in quanto dal suo curriculum notiamo esser autore di Tonya, film con Margot Robbie incentrato sulla storia di Tonya Harding. Film meraviglioso, con una protagonista fenomenale in termini di scrittura e recitazione, e dunque possiamo essere speranzosi circa questo Crudelia.

Ma staremo a vedere. Il film uscirà il 28 maggio su Disney+ con accesso VIP (e nei cinema, qualora fossero aperti) e nel frattempo vi riportiamo le ultime dichiarazioni di Gillespie circa la storia del film e come verrà affrontato il passato di questo iconico personaggio:

Quello che racconteremo è la sua storia, dall’infanzia in poi. La vedrete orfana per le strade di Londra, la vedrete iniziare questa vita a base di microcriminalità nonostante lei si senta destinata a lavorare nel mondo della moda fino ad avere, finalmente, la possibilità di lavorare per la baronessa Von Hellman. Nella mia testa, la baronessa rappresenta l’establishment della moda, disegna gli outfit della Regina, ma è in circolazione già da un po’ e finisce per avere questo testa a testa con Crudelia sia nei termini di stile di moda che da un punto di vista più generale. Naturalmente sarà molto divertente da vedere […] Chiaramente verrà anche affrontato il tema dell’ossessione di Crudelia per i Dalmata.