Cruella: Disney ha rilasciato un nuovo trailer e un poster per il film con Emma Stone

La Disney ha rilasciato un nuovo trailer e un poster per il suo prossimo film live-action, Cruella, con i vincitori dell’Oscar Emma Stone ed Emma Thompson.

Il film vede Stone interpretare il ruolo di Crudelia de Mon, il noto cattivo de La Carica dei 101. Anche Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham e Mark Strong appaiono nel film in ruoli secondari. Craig Gillespie dirige il film, che uscirà contemporaneamente nelle sale e su Disney + con Premier Access per un costo aggiuntivo una tantum venerdì 28 maggio.

Ecco la sinossi ufficiale e altre informazioni fornite da Disney in un comunicato stampa:

La vincitrice del premio Oscar Emma Stone (La La Land) recita in Crudelia della Disney, un nuovissimo film live-action sugli esordi ribelli di uno dei cattivi più iconici del cinema, la leggendaria Crudelia de Mon, o Crudelia de Vil in lingua originale. Cruella, ambientato nella Londra degli anni ’70 in mezzo alla rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa, determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme sono in grado di costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il gusto di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è devastantemente chic e spaventosamente haute, interpretata dalla due volte vincitrice dell’Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che indurranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e diventare la Crudelia alla moda e vendicativa che conosciamo.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster promozionale:

Trouble is Coming. See #Cruella in theaters and on #DisneyPlus with Premier Access May 28th. Additional fee required. pic.twitter.com/IsSkEsv8pJ — Disney (@Disney) April 7, 2021

Cruella è diretto da Craig Gillespie (I, Tonya) su una sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara, storia di Aline Brosh McKenna e Kelly Marcel e Steve Zissis.

È stato prodotto da Andrew Gunn (Freaky Friday), Marc Platt (Mary Poppins Returns) e Kristin Burr (Christopher Robin), con Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff e Glenn Close come produttori esecutivi. La costumista due volte vincitrice dell’Oscar, Jenny Beavan (Mad Max: Fury Road, A Room with a View) ha creato i costumi abbaglianti e fantasiosi, che sembrano assumere vita propria.

