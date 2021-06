Cruella: il regista Craig Gillespie non ritiene il sequel fuori discussione

La Disney ha rilasciato il film Cruella lo scorso fine settimana nei cinema, e su Disney + arriverà molto presto da noi.

Il film è stato ben accolto e i fan sono contenti di come è venuto fuori. Quindi ovviamente ci sono voci sulla possibilità di un sequel, specialmente dopo quella scena a metà dei titoli di coda. E il regista Craig Gillespie concorda sul fatto che l’idea di un sequel non sia del tutto fuori discussione.

In una recente intervista con Collider, Gillespie ha confermato di essere molto disponibile a tornare, purché sia con lo stesso cast e lo stesso team creativo. Ha parlato di promuovere la storia di Crudelia, dicendo:

“Mi sembra che l’abbiamo appena incontrata. Mi piacerebbe vedere ora la Crudelia in piena regola, a pieno carico. È riuscita a ottenere il suo sistema di supporto, e può davvero espandere il suo marchio. Mi piacerebbe vedere dove la porterà e come si potrebbe quasi distruggerla dall’interno con tutto quel potere.”

Il regista ha aggiunto anche che gli piacerebbe tornare, ma nelle giuste condizioni:

“Se fosse, solo con questa crew. È stata una tale gioia lavorare con tutti, e la Disney è stata così di supporto. Hanno davvero promosso la sensazione di sicurezza in cui potevamo davvero andare avanti senza ripercussioni. Stavamo tutti spingendo per fare il meglio per tutto il tempo, e pensavamo: ‘Non so se alla Disney andrà bene questo’, ma quando chiamavano dicevano sempre che andava tutto bene.”