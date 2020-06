Cursed: ecco il nuovo trailer della serie fantasy con Katherine Langford

Netflix sta entrando nel mondo delle leggende arturiane. Il servizio di streaming ha presentato il trailer di Cursed, la sua imminente serie fantasy sulle origini della Lady of the Lake. Cursed, che è adattato dal romanzo di successo di Tom Wheeler, presenterà episodi per un tempo complessivo di 10 ore. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima su Netflix il 17 luglio.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer:

Lo spettacolo è prodotto da Wheeler, Frank Miller e Leila Gerstein. Silenn Thomas è coproduttore esecutivo e Alex Boden è produttore. Wheeler è lo showrunner della serie. Wheeler e Miller hanno collaborato all’opera originale, per il quale Miller ha disegnato illustrazioni a colori e in bianco e nero.

Basato sul bestseller del New York Times, Cursed è una reimmaginazione della leggenda arturiana, raccontata attraverso gli occhi di Nimue, una giovane donna con un dono misterioso destinata a diventare la potente (e tragica) dama del lago. Dopo la morte di sua madre, trova un partner inaspettato in Arthur, un umile mercenario, nel tentativo di trovare Merlino e consegnare un’antica spada. Nel corso del suo viaggio, Nimue diventerà un simbolo di coraggio e ribellione contro il terrificante Rosso Paladini e il loro complice re Uther. Cursed è una storia in via di maturità i cui temi sono familiari al nostro tempo: l’obliterazione del mondo naturale, il terrore religioso, la guerra insensata e il trovare il coraggio di andare avanti di fronte al impossibile“.

Nel cast Katherin Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgard, Daniel Sharman, Sebastian Armesto, Matt Stokoe, Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin, Emily Coates, Billy Jenkins, Bella Dayne e Peter Mullan.

La serie dovrebbe arrivare su Netflix il 17 luglio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...