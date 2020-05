Cursed: ecco il poster, la sinossi e 14 prime immagini dalla serie Netflix ispirata alla leggenda arturiana

Dopo il debutto di grande successo di The Witcher l’anno scorso, Netflix sta cercando di dare vita ad un’altra serie fantasy di successo quest’estate.

Il servizio di streaming sta adattando Cursed, il libro più venduto di Thomas Wheeler e Frank Miller, che mette in scena una versione alternativa del classico racconto di Re Artù. Katherine Langford guida il cast stellare di Cursed nel ruolo di Nimue, la Dama del Lago che lavora al fianco di Arthur. Mentre la serie non è destinata ad arrivare fino all’estate, Netflix ha dato ai fan di tutto il mondo un primo sguardo circa cosa aspettarsi.

Giovedì mattina, Netflix ha svelato il primo poster di Cursed, che vede Nimue tenersi all’iconica spada. Insieme al poster, il servizio di streaming ha condiviso 14 foto dalla serie, con Langford e co-protagonisti come Devon Terrell, Gustaf Skarsgard, Daniel Sharman, Sebastian Armesto, Matt Stokoe, Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin, Emily Coates, Billy Jenkins, Bella Dayne e Peter Mullan.

Potete dare un’occhiata alla sinossi ufficiale di Cursed di seguito: “Basato sul bestseller del New York Times, Cursed è una reimmaginazione della leggenda arturiana, raccontata attraverso gli occhi di Nimue, una giovane donna con un dono misterioso destinata a diventare la potente (e tragica) dama del lago. Dopo la morte di sua madre, trova un partner inaspettato in Arthur, un umile mercenario, nel tentativo di trovare Merlino e consegnare un’antica spada. Nel corso del suo viaggio, Nimue diventerà un simbolo di coraggio e ribellione contro il terrificante Rosso Paladini e il loro complice re Uther. Cursed è una storia in via di maturità i cui temi sono familiari al nostro tempo: l’obliterazione del mondo naturale, il terrore religioso, la guerra insensata e il trovare il coraggio di andare avanti di fronte al impossibile“.

Qui sotto potete vedere il poster:

E qui sotto potete vedere le varie immagini:

