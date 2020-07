Cursed: Shalom Brune-Franklin paragona la serie a Xena

Cursed di Netflix non è la tipica storia che ruota attorno a re Artù.

In realtà, non è nemmeno un re nella prima Stagione, con la Spada del Potere che chiama invece la Nimue di Katherine Langford. Come serie fantasy ambientata in epoca medievale fantasy, Cursed ha tracciato molti paragoni, secondo molti, con Game of Thrones della HBO. Tuttavia, l’attrice Shalom Brune-Franklin ha paragonato la serie Netflix a un’altra fantasia influente trasmessa anni prima dell’era dei Troni.

Quando The Witcher ha debuttato su Netflix lo scorso anno, ha attirato la sua giusta dose di paragoni con Game of Thrones, e Cursed non è stato diverso. Forse è il fatto che l’ultimo originale di Netflix è una fantasy con molte battaglie ad alto rischio, politica tra i regni e una lotta per il potere che crea un legame immediato con l’amata serie HBO, come anche il fatto di uccidere personaggi come se non ci fosse un domani.

Indipendentemente da qualsiasi parallelo, tuttavia, Cursed si distingue da Game of Thrones in molti modi, sin alle sue relazioni con i personaggi. Parlando con RadioTimes (via Indiewire), Shalom Brune-Franklin (che interpreta Morgana) ha rivelato lo spettacolo cosa lo show le ricorda davvero.

“La nostra versione della storia è guidata dalle donne e molto diversa. Sono cresciuta guardando Xena: Principessa Guerriera e me lo ricorda. Ci sono alcuni fantastici personaggi femminili e la nostra interpretazione di Morgana è davvero rinfrescante. Invece di essere una strega cattiva, è una dura combattente per la libertà.”

Paragonare Cursed a Xena: Warrior Princess ha molto senso, soprattutto considerando l’attenzione dello show sui personaggi femminili. Si potrebbe anche arrivare a confrontare – come in realtà stanno facendo in molti – Nimue e Morgana con Xena e Olimpia. Sono entrambe donne guerriere che combattono per ciò che è giusto nonostante la paura di ciò che devono affrontare.

Il fatto che Morgana non sia affatto un antagonista (per il momento) è percepito come “rinfrescante”, come sottolinea Shalom Brune-Franklin. Il personaggio è stato generalmente rappresentato come una strega cattiva nella tradizione, ma non è affatto il caso della serie Netflix. L’attrice ha continuato dicendo che cerca specificamente sceneggiature che includano donne forti perché è stata “allevata da donne di colore incredibilmente forti, quindi voglio rappresentarle sullo schermo”.

Detto questo, non credo sia giusto confrontare comunque ogni nuovo spettacolo fantasy con Game of Thrones. Mentre la serie HBO è il primo confronto di riferimento a causa della sua popolarità, non esiste in una bolla ed è stato preceduto da diverse altre fantasy, come appunto Xena: Principessa Guerriera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...