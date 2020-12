Cyberpunk 2077: al via la class-action degli azionisti contro CD Projekt RED

Alcuni giorni fa c’era stata la dichiarazione da parte di un avvocato e azionista di CD Projekt RED che ha preso in considerazione dei provvedimenti legali nei confronti della software house polacca a causa del disastroso lancio di Cyberpunk 2077 e alla fine queste intenzioni si sono concretizzate: tramite lo studio legale newyorkese Rosen Law, gli azionisti hanno avviato una class-action contro la compagnia polacca, accusata di aver violato la legge federale sui titoli.

Nel comunicato stampa ufficiale dello studio, le accuse sono mosse per conto degli investitori che hanno acquistato delle azioni dal 16 gennaio 2020 al 17 dicembre 2020. Il loro obiettivo è quello di recuperare i danni provocati dalle “dichiarazioni false e/o ingannevoli” rilasciate da CD Projekt RED durante lo sviluppo del gioco e sullo stato di quest’ultimo.

Qeusto è solo l’ennesimo tassello di un puzzle che si fa sempre più grande e complicato per la software house polacca, infatti Cyberpunk 2077 è stato rimosso dal PlayStation Store, mentre Sony e Microsoft sono state costrette a modificare le proprie policy per assicurare rimborsi per tutti i giocatori che sono rimasti insoddisfatti. CD Projekt RED è attualmente al lavoro per migliorare le condizioni del gioco, e ha già rilasciato tre patch correttive, l’ultima di due giorni fa ovvero l’Hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077. Altre sono in arrivo, tra cui due grossi aggiornamento nei primi mesi del 2021

Nonostante il gioco abbia venduto la bellezza di 13 milioni di unità (contando anche i rimborsi), gli azionisti hanno reputato il danno all’immagine e le perdite di capitale troppo grandi, decidendo così di procedere con la class-action. “Le dichiarazioni sugli affari, sulle operazioni e sulle prospettive erano materialmente false e ingannevoli, e/o mancavano di basi ragionevoli in tutto il periodo preso in esame”, si legge nel documento. Quando la verità è venuta a galla, “gli azionisti hanno subito dei danni”.Vi terremo aggiornati sulla evoluzione di questa situazione, che non è delle più rosee per CD Projekt.

