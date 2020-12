Cyberpunk 2077: alcuni utenti hanno chiesto il rimborso dopo aver finito il gioco

Come ben sappiamo, Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio molto travagliato a causa delle condizioni non ottimali del gioco, sopratutto per le versioni PS4 e Xbox One tanto da costringere CD Projekt RED ad accettare, in accordo con Sony e Microsoft, i rimborsi per chi è rimasto insoddisfatto.

So I finished my 1st playthrough of #CYBERPUNK2077 & I have decided I will uninstall it from my Ps5, return it for a refund & then purchase it on PC & do another play through, but choose a different lifestyle etc. Good idea or nah??? — TINAA 👑 (@tinaamarie_) December 27, 2020

La software house polacca però non ha imposto alcun limite di ore(come le 2 ore su Steam) per chiedere il rimborso e ci sono alcune persone che hanno deciso di fare richiesta per quest’ultimo dopo aver finito la loro prima run. “Furbate” del genere non sono rare in situazioni del genere, sulla già citata piattaforma di Valve ci sono stati numerosi utenti che, dopo aver acquistato degli Indie dalla durata minore di 2 ore, hanno chiesto e ottenuto il rimborso dopo averli terminati. Nel caso di Cyberpunk 2077 non è stato ancora confermato se questi furbetti hanno ottenuto il rimborso, ma visto che alcuni di loro sono talmente intelligenti da comunicarlo su Twitter, è molto probabile che non lo otterranno.

Cyberpunk 2077 è disponibile per PS4(solo in versione fisica), Xbox One, PC e Stadia. Questa è la sinossi del gioco: Nel 2077 il mondo ha raggiunto la singolarità tecnologica, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d’America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni; le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese, costituendo enclavi in cui è permesso vivere soltanto ai loro dipendenti. Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare soltanto i nomadi. Nello spazio orbitale vige invece l’élite degli “Orbitali”, gruppo governato dall’Eurozona che minaccia di bombardare dall’alto chiunque provi a destabilizzare la sua sovranità mondiale.

