Cyberpunk 2077: CD Projectk RED promette che i problemi saranno risolti ad ogni costo

Cyberpunk 2077 è ormai uscito da qualche giorno e numerosi utenti che hanno acquistato il gioco su PS4 e Xbox One hanno riscontrato numerosissimi problemi che rendono praticamente ingiocabile il kolossal sci-fi di CD Projeckt RED e infatti le scuse ufficiali e le ammissioni di colpa non sono tardate ad arrivare da parte di quest’ultima ma non è finita qui.

il VP of Business Michal Nowakowski, durante una riunione degli azionisti fatta proprio per parlare dei numerosi problemi di Cyberpunk su console old-gen, ha risposto ad una domanda di un azionista che chiedeva quanto denaro sarà speso per risolvere i bug e glitch che affligono il titolo. Il VP non ha potuto dare delle stime specifiche ma ha precisato che “il costo per patchare un gioco è irrilevante rispetto a quello che abbiamo in ballo adesso, ossia la nostra reputazione. Perciò non c’è alcun dubbio al riguardo, vogliamo assolutamente sistemare il gioco, abbiamo fatto la nostra promessa ai giocatori e faremo davvero di tutto per mantenerla”

In pratica, l’obbiettivo attuale di CD Projectk RED è quello di fare ammenda e rendere Cyberpunk 2077 il gioco che i fan si aspettavano di trovare all’uscita, ovvero un gioco fruibile e godibile senza alcun tipo di problema.

Cyberpunk 2077 è uscito il 10 dicembre per PS4, Xbox One, PC e Stadia, di seguito la descrizione del gioco: Nel 2077 il mondo ha raggiunto la singolarità tecnologica, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d’America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni; le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese, costituendo enclavi in cui è permesso vivere soltanto ai loro dipendenti. Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare soltanto i nomadi. Nello spazio orbitale vige invece l’élite degli “Orbitali”, gruppo governato dall’Eurozona che minaccia di bombardare dall’alto chiunque provi a destabilizzare la sua sovranità mondiale

