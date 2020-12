Cyberpunk 2077: CD Projekt Red conferma l’arrivo di DLC gratuiti ad inizio 2021

In alcune occasioni all’inizio di dicembre, CD Projekt Red ha detto che dovremmo aspettarci DLC gratuiti per Cyberpunk 2077 all’inizio del prossimo anno. Ma questo è stato prima del lancio del gioco, come lo chiamano alcuni. Da allora, le varie conversazioni circa il gioco sono state perlopiù scuse, correzioni rapide e trattamenti sui possibili contenuti multiplayer.

Ma ieri in tarda serata, hanno pubblicato un aggiornamento sulla homepage ufficiale del gioco, che sostanzialmente ribadisce che i piani per il DLC gratuito all’inizio del 2021 non sono cambiati. Non abbiamo ancora idea di cosa sia, ma ovviamente non vediamo l’ora e speriamo che a quel punto siano state rilasciate più patch per rendere l’esperienza più piacevole.

Qui sotto potete vedere l’annuncio:

Cyberpunk 2077 è disponibile per PS4(solo in versione fisica), Xbox One, PC e Stadia.

Questa è la sinossi del gioco: Nel 2077 il mondo ha raggiunto la singolarità tecnologica, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d’America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni; le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese, costituendo enclavi in cui è permesso vivere soltanto ai loro dipendenti. Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare soltanto i nomadi. Nello spazio orbitale vige invece l’élite degli “Orbitali”, gruppo governato dall’Eurozona che minaccia di bombardare dall’alto chiunque provi a destabilizzare la sua sovranità mondiale.

