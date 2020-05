Cyberpunk 2077: CD Projekt Red rassicura circa le microtransazioni

Il rilascio di Cyberpunk 2077 è previsto per questo settembre su PS4, Xbox One e PC, e non solo sembra un contendente per la GOTY, ma sembra che sarà un gioco epico, ambizioso e intrigante ma solo per giocatore singolo, basato sulla narrazione, cosa sempre più rara di questi tempi.

Leggi anche: rivelati alcuni nuovi dettagli sui DLC di Cyberpunk 2077

Tuttavia, questa settimana alcuni fan erano preoccupati per il gioco quando la Entertainment Software Rating Board (ESRB) ha menzionato nella sua valutazione che il gioco presenterà acquisti in-game, il che ha portato molti a credere che il gioco cross-gen avesse microtransazioni.

In passato, CD Projekt Red ha affermato che il gioco non avrebbe avuto microtransazioni, e questo è ancora il caso. Secondo lo sviluppatore polacco, il motivo per cui il CERS menziona gli acquisti in-game è dovuto alle espansioni. Poiché le espansioni richiedono il gioco base e quindi non sono autonome, sono considerate acquisti in-game.

“Come abbiamo detto prima, Cyberpunk 2077 è un gioco per giocatore singolo senza microtransazioni”, ha dichiarato Fabian Dohla sulla situazione. “Le informazioni ESRB si basano sul fatto che le espansioni richiedono il gioco base e sono quindi trattate come un acquisto dalla commissione di valutazione.”

Per alcuni non sarebbe la fine del mondo se Cyberpunk 2077 avesse microtransazioni, ma in realtà visto l’andazzo moderno lo sarebbe, a meno che fossero gestite e implementate bene, tuttavia, è bello vedere CD Projekt Red continuare a invertire le tendenze del settore a favore dell’essere a misura di consumatore.

Cyberpunk 2077 venderà davvero molto, questo è praticamente certo, e farà guadagnare allo sviluppatore un sacco di soldi, con o senza microtransazioni.

Leggi anche: con Keanu Reeves esiste la possibilità di un adattamento cinematografico

In aggiunta, anche se non c’entra niente col gioco, per voi lettori che siete arrivati a leggere fino in fondo, vi postiamo un interessante anticipazione di un fan-film realizzato da da T7 Productions, ed intitolato “Cyberpunk 2077 Phoenix Program”. Tra gli attori figurano perfino un finto Keanu Reeves, interpretato da Johnny Silverhand.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Cyberpunk 2077 è un videogioco di ruolo action-adventure del 2020, sviluppato da CD Projekt RED e pubblicato da CD Projekt per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows. Si tratta di un adattamento del gioco di ruolo Cyberpunk 2020 (1990).

Nel 2077 il mondo ha raggiunto la singolarità tecnologica, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d’America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni; le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese, costituendo enclavi in cui è permesso vivere soltanto ai loro dipendenti.

Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare soltanto i nomadi. Nello spazio orbitale vige invece l’élite degli “Orbitali”, gruppo governato dall’Eurozona che minaccia di bombardare dall’alto chiunque provi a destabilizzare la sua sovranità mondiale.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...