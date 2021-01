Cyberpunk 2077: CD Projekt RED smentisce il rumor nato su Reddit

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notiziagiorni di un sedicente sviluppatore di CD Projekt RED il quale ha svelato una serie di dettagli sullo sviluppo e sul futuro di Cyberpunk 2077. Nonostante l’ultima fatica della software house polacca sia stata un successo nelle vendite, il gioco presenta bug e numerosi problemi per quanto riguarda le versioni PlayStation 4 e Xbox One e gli sviluppatori sono al lavoro su nuove patch sin dal lancio del gioco che dovrebbero migliorare la situazione e che verranno pubblicate prossimamente.

Le indiscrezioni del presunto sviluppatore affermavano che verso la metà di quest’anno all’interno di Cyberpunk 2077 ci sarebbe stato uno completo stravolgimento in stile No Man’s Sky, con un corposo aggiornamento che avrebbe aggiunto diversi contenuti cancellati in corso d’opera. Il lungo post, apparso su Reddit, riportava anche che Sony fosse infuriata con il team polacco per la questione rimborsi e che le patch importanti, ovvero quelle programmate per gennaio/febbraio, sarebbero state rimandate il mese successivo, cioè marzo.

Come era prevedible è arrivata la smentita ufficiale di CD Projekt RED attraverso il suo forum ufficiale. La software house non si è voluta dilungare troppo sulla questione, in quanto la risposta diretta è stata questa: “Di solito non commentiamo rumor, ma tutto questo non è vero“. Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per PS4(solo versione fisica), Xbox One, PC e Stadia.

Fonte: CD Projekt RED

