Cyberpunk 2077 è un successo: raggiunte 13 milioni di copie vendute!

Sono passati ormai diversi giorni dall’uscita di Cyberpunk 2077, l’ultima fatica dello studio autore della saga videoludica di The Witcher, ovvero CD Projekt RED e nonostante il lancio travagliatissimo, costellato dalle numerosissime polemiche per quanto riguarda la condizione delle versioni old-gen, il gioco è risultato un enorme successo commerciale.

A confermarlo è la stessa CD Projekt RED che, con un comunicato, ha voluto mostrare pubblicamente i dati di vendita del suo RPG. La software house polacca conferma che il gioco è riuscito a vendere ben 13 milioni di copie dal lancio fino al 20 dicembre e questo numero tiene conto anche delle numerose richieste di rimborso richieste dai quei giocatori che non sono rimasti soddisfatti dalla qualità del titolo. Questo risultato rende quello di Cyberpunk 2077 uno dei lanci di maggior successo in assoluto nella storia dell’industria videoludica.

Dopotutto, nonostante le numerose critiche, gli sviluppatori sono riusciti a fare centro e Cyberpunk si sta dimostrando il successo commerciale a cui CD Projekt sperava di dar vita. Inoltre le ultime righe della dichiarazione riportata in calce, hanno lo scopo di voler rassicurare gli azionisti, dimostratisi molto dubbiosi dopo il lancio controverso del gioco, tanto che uno di loro sta considerando di portare la software house in tribunale, queste le parole nella dichiarazione: “Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rivelare le informazioni di cui sopra nella forma di un report temporaneo a causa del suo potenziale impatto sulle decisioni degli investitori”.

A questo punto non possiamo far altro che augurare buona fortuna a CD Projeck e sperare che i prossimi contenuti, come il multiplayer e le espansioni di Cyberpunk 2077, risultino all’altezza delle aspettative.

