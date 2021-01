Cyberpunk 2077: il co-fondatore di CD Projekt Red rivela la road map dei contenuti futuri

Il co-fondatore di CD Projekt Red ha condiviso un nuovo aggiornamento sul gioco, accompagnato da una nuova roadmap dei contenuti che rivela quando i giocatori possono aspettarsi che le versioni di nuova next gen del gioco vengano rilasciate su PS5 e Xbox Series X, quando inizierà il rilascio dei DLC gratuiti del gioco e altro ancora.

Sfortunatamente, per coloro che non vedono l’ora di vedere le versioni di prossima generazione del gioco, CD Projekt Red non le rilascerà fino a un certo punto nella seconda metà dell’anno.

La tabella di marcia un po’ vaga sembra suggerire più specificamente che queste versioni non verranno rilasciate fino all’ultimo trimestre dell’anno, vale a dire, più vicino al 2022, ma questo non è chiaramente delineato. Ciò che si nota è che dopo le prossime due patch del gioco, la cui prima verrà rilasciata entro i prossimi 10 giorni, il DLC gratuito inizierà a essere rilanciato e, una volta che sarà uscito, verranno rilasciate le versioni di nuova generazione.

Ciò che la roadmap non menziona è il multiplayer del gioco, che chiaramente non verrà rilasciato quest’anno. Tuttavia, non menziona nemmeno se effettivamente ci sarà, anche se non è chiaro se lo farebbero in primo luogo. Ciò che non viene menzionato sono anche le due espansioni per giocatore singolo e premium del gioco, che chiaramente non verranno rilasciate quest’anno.

For more details about the progress being made on Cyberpunk 2077’s further development, including information about updates and improvements, free DLCs, and more, please visit https://t.co/vfY3xxCM1G pic.twitter.com/6U28q8pcVH — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 13, 2021

Ovviamente, durante lo sviluppo del gioco, tutto è soggetto a modifiche. La data di rilascio di Cyberpunk 2077 è stata posticipata più volte prima che fosse finalmente rilasciato a dicembre, quindi seguite la roadmap qui sopra con le pinze.

Il prossimo aggiornamento del gioco arriverà nei prossimi 10 giorni, secondo CD Projekt Red, ma oltre a questo, tutto il resto ha finestre vaghe che potrebbero facilmente cambiare, incluso il secondo aggiornamento, che lo sviluppatore polacco afferma sarà molto più sostanziale.

