Cyberpunk 2077 – il Quest designer afferma: “sarà arte, non una dichiarazione o una tesi politica”

Cyberpunk 2077 si basa sull’IP Cyberpunk 2020, di conseguenza, molti si aspettano che il gioco descriverà i temi del materiale sorgente e del genere cyberpunk in generale, che esplora cose come la disuguaglianza, la tecnologia e la rivoluzione sessuale.

Detto questo, mentre il gioco sembra pronto a esplorare tutto questo e altro, CD Projekt Red afferma che il gioco in sé non è una dichiarazione politica.

L’argomento è emerso durante una recente intervista tra il sito Web polacco Spider’s Web e il Quest Designer, Pawel Sasko, del gioco. Più specificamente, quando il sito web ha chiesto a Sakso se il movimento Black Lives Matter (BLM) e le recenti proteste hanno portato a cambiamenti nel gioco, il progettista della missione ha chiarito che è troppo tardi per cambiare la storia del gioco.

“Il punto importante è che in questa fase abbiamo già registrato un gioco, in realtà da molto tempo”, ha detto Sasko. “Questa è l’ultima fase in cui non cambiamo nulla nella storia che stiamo raccontando, non aggiungiamo nulla o rimuoviamo nulla. Questi eventi, come hai notato, si sono svolti di recente.”

Sasko ha continuato:

“Il secondo punto è, per noi, Cyberpunk 2077 e The Witcher sono giochi che mostrano la nostra filosofia come studio. Il gioco a cui stiamo lavorando è in larga misura un mezzo di intrattenimento, ma per noi è anche arte – un lavoro che mostra la nostra visione. È difficile per me immaginare gli eventi che dovrebbero accadere per noi per improvvisamente scoprire che dobbiamo cambiare qualcosa per mettere in risalto un elemento specifico. Comunque, penso che tu abbia visto elementi nel gioco che toccano certi argomenti, in modo che tu possa scoprirli da solo.

Per me, la cosa più importante è che il nostro gioco non è una dichiarazione o una tesi politica. Per me e la mia squadra, Cyberpunk 2077 è un’opera d’arte e mi attengo sempre solo a questo, lo dico sempre ai miei designer. Non mi sento come se stessi producendo qualcosa, mi sento più come se stessi dipingendo un quadro o facendo musica, scrivendo storie o realizzando un film. Questa è arte per me e l’arte sono le storie che raccontiamo al giocatore, questa è la cosa più importante per noi. Come studio, siamo un tale amalgama di persone diverse che hanno approcci diversi alla vita politica, religiosa, spirituale e interna, anche quando si tratta di orientamenti sessuali o simpatie politiche. Come studio, cerchiamo sempre di coltivare l’apertura e affrontarla in modo tale che tutti possano avere voce in capitolo e che ognuna di queste tonalità possa essere rappresentata, purché sia, ovviamente, all’interno della legge e della ragione – in modo che ogni giocatore possa trovare qui qualcosa che lo rispecchia e trovare le risposte alle sue domande.”