Cyberpunk 2077: la patch 1.2 sistemerà alcuni problemi con lo spawn del NCPD

Gli onnipotenti agenti di polizia di Cyberpunk 2077 che pattugliano Night City non sono molto divertenti, ma si spera che questo cambierà presto considerando cosa è pianificato per il prossimo aggiornamento.

CD Projekt Red ha condiviso alcuni approfondimenti sul prossimo aggiornamento del gioco e ha detto che modificherà i tempi di risposta degli ufficiali NCPD e farà in modo che la polizia non compaia all’improvviso dietro le spalle dei giocatori come se si teletrasportassero.

L’ultima novità sul prossimo aggiornamento di Cyberpunk 2077 è stata condivisa in una serie di video e commenti degli sviluppatori riguardo alla Patch 1.2. Il primo nella lista delle cose di cui occuparsi è stato il tempo di risposta del NCPD che, nel caso in cui non hai mai giocato a Cyebrpunk 2077, sappi che è un po’ poco ispirata a seguirti, o compare all’improvviso nel momento in cui fai qualcosa per ottenere un mandato emesso contro di te.

Come mostra il video qui sotto, tuttavia, potrebbe non essere il caso quando verrà rilasciato il prossimo aggiornamento del gioco.

Dopo aver commesso un crimine per le strade di Night City, una sentinella del NCPD verrà inviata per prima per valutare la situazione. Dopodiché, si vedranno tre poliziotti spawnare davanti al giocatore, non dietro di loro nonostante il giocatore sia fuori a Night City. È ancora un tempo di risposta piuttosto rapido, ma è meglio che vederli comparire ovunque all’improvviso.

“Questo è un passo importante per affrontare il comportamento della polizia nel nostro gioco”, una dichiarazione congiunta del Lead Gameplay Designer di Cyberpunk 2077 Patryk e del Technical Design Coordinator Łukasz. “Dovrebbe diminuire il problema con gli NPC che si generano dietro le spalle dei giocatori e creare l’impressione che ci voglia del tempo prima che la polizia arrivi sulla scena del crimine dopo che il crimine è stato denunciato. Abbiamo anche aggiunto un’unità di ricognizione drone per creare la sensazione che la polizia stia valutando la situazione.”

Qui sotto il video:

