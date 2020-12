Cyberpunk 2077: la voce di Geralt di Rivia ha rivelato di non esser stato contattato per un cameo

Doug Cockle, la voce di Geralt di Rivia nella serie The Witcher di CD Projekt RED, ha rivelato di non esser stato contattato per un cameo in Cyberpumk 2077. Non è una sorpresa, ma i fan di The Witcher speravano di avere almeno un rimando a Geralt in Night City.

In The Witcher 3: Wild Hunt, Ciri, alias The Lady of Space and Time, dice a Geralt di aver viaggiato in tutta una serie di strani mondi, rivelando anche che una tappa del suo viaggio l’ha portata in un mondo in cui le persone andavano in giro con dispositivi metallici in testa. Geralt presume che Ciri stia scherzando, ma i fan a conoscenza del prossimo gioco di ruolo di CD Projekt RED all’epoca sapevano benissimo cosa intendeva.

Ciri aveva passeggiato per le strade di Night City di Cyberpunk 2077, portando molti a credere che easter egg del genere suggerisse anche che un qualche tipo di anticipazione che la ragazza sarebbe spuntata fuori nel titolo di fantascienza. Per lo meno, è chiaro che l’apparizione di Geralt non è fra i piani della casa di produzione, nonostante Doug Cockle una volta abbia affermato che sarebbe stato a favore.

Eurogamer ha recentemente contattato Cockle, chiedendo se ha mai avuto notizie da CD Projekt circa un cameo di Geralt in Cyberpunk 2077.

Sfortunatamente, l’attore ha rivelato che una conversazione del genere non ha mai avuto luogo. Cockle ha detto: “purtroppo, non ho avuto alcun coinvolgimento in Cyberpunk, fino ad ora. È stato menzionato molto tempo fa, ma [CDPR] non mi ha mai chiamato per niente. Sono un po’ triste per questo in realtà!“. Infine ha concluso con un ottimistico: “Oh, beh. Forse in futuro…“.

