Cyberpunk 2077: l’aggiornamento per PS5 e Xbox Series X sfrutterà appieno le due console, promette CD Projekt RED

Cyberpunk 2077, nonostante sia uscito da ormai diversi giorni, è ancora nell’occhio del ciclone per il travagliato lancio avvenuto su console old-gen, ma sono ancora in lavorazione le versioni next-gen che sfrutteranno appieno le caratteristiche di PS5 e Xbox Series X. Almeno questa è la promessa fatta dal boss di CD Projekt Red Marcin Iwinski, tornato a parlare del gioco in un’intervista.

Attualmente è già disponibile sulle due nuove console, ma in modalità retrocompatibilità che permette di compensare molti dei difetti segnalati dagli utenti su PS4 e Xbox One, ma in ogni caso la qualità non è quella promessa dalla software house polacca prima dell’uscita del gioco. Queste le parole di Iwinski: “Attualmente il gioco gira in retrocompatibilità e va molto bene. Le console sono molto più veloci (delle old-gen ndr). Abbiamo comunque pianificato un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di console next-gen. Quindi, se avete acquistato ora il gioco, potrete giocarlo anche su next-gen. Funziona già alla grande grazie alla maggiore potenza delle nuove console. ma con l’aggiornamento andremo a usare tutte le caratteristiche e i ritrovati tecnici delle nuove piattaforme.”

A causa dei problemi attualmente presenti sulle vecchie console di Sony e Microsoft, l’aggiornamento per PS5 e Xbox Series X non arriverà tanto presto in quanto la maggior parte degli sforzi del team sono concetrati sul sistemare il gioco, tanto che è stato messo in pausa lo sviluppo della modalità multiplayer di Cyberpunk 2077. Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco è disponibile per Xbox Series X, PS4(solo versione fisica), PC e Stadia.

Questa la descrizione del gioco: Nel 2077 il mondo ha raggiunto la singolarità tecnologica, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d’America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni; le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese, costituendo enclavi in cui è permesso vivere soltanto ai loro dipendenti. Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare soltanto i nomadi. Nello spazio orbitale vige invece l’élite degli “Orbitali”, gruppo governato dall’Eurozona che minaccia di bombardare dall’alto chiunque provi a destabilizzare la sua sovranità mondiale.

