Cyberpunk 2077: membri della comunità transgender definiscono il gioco transfobico e chiedono un risarcimento

Lo sviluppatore CD Projekt Red tempo fa difese l’uso di immagini a tema transgender in Cyberpunk 2077. L’immagine in questione è apparsa in un post sul blog sul sito ufficiale di Nvidia nell’estate del 2019, e promuoveva la sua nuova tecnologia di ray tracing. Lo screenshot mostrava una scala buia illuminata da diversi annunci luminosi al neon. Un annuncio è per una bevanda chiamata ChroManticore presentata da una modella che descritta come “sembra femmina ma ha chiaramente un pene”. Lo slogan dell’annuncio recitava: “Mescola”.

L’annuncio in sé non era molto controverso, ma la comunità transgender ha comunque messo in dubbio le intenzioni dello studio. Nel 2018, secondo Kotaku, ha pubblicato un tweet che alcuni pensavano prendesse in giro le persone transgender: “Hai appena presunto il loro sesso?”, disse lo studio in risposta a un fan che aveva detto di voler vedere più contenuti per ragazzi in Cyberpunk 2077. CD Projekt ha successivamente cancellato il tweet e si è scusato.

Nello stesso anno, Good Old Games, il negozio di giochi digitali di CD Projekt Red, ha suscitato polemiche quando ha cooptato l’hashtag Twitter pro-transgender #WontBeErased per commercializzare il suo prodotto. Lo sviluppatore in seguito ha detto che era semplicemente un brutto gioco di parole, secondo Polygon (via Variety).

Per quanto riguarda lo screenshot, l’art director di Cyberpunk 2077, Kasia Redesiuk, disse a Polygon che era una metafora del modo in cui le megacorporazioni del gioco influenzano i pensieri dei personaggi.

“Cyberpunk 2077 è un futuro distopico in cui le megacorporazioni dettano tutto”, ha detto Redesiuk. “Cercano di influenzare con successo la vita delle persone. Si ficcano i prodotti in gola. Creano quelle pubblicità molto aggressive che usano e abusano dei bisogni e degli istinti di molte persone. Quindi, l’ipersessualizzazione è evidente ovunque e nelle nostre pubblicità ci sono molti esempi di donne ipersessualizzate, uomini ipersessualizzati e persone ipersessualizzate nel mezzo. Tutto questo per dimostrare che [proprio come nel nostro mondo moderno], l’ipersessualizzazione nelle pubblicità è semplicemente terribile. È stata una scelta consapevole da parte nostra dimostrare che in questo mondo – un mondo in cui sei un cyberpunk, una persona che combatte contro le corporazioni. Quella [pubblicità] è ciò contro cui stai combattendo.”

Tutto questo quindi risale all’estate del 2019, e funge da prefazione per qualcosa di nuovo recentemente accaduto. Veloce salto ai giorni nostri, dicembre 2020, e parliamo di Laura Kate Dale, una celebre twitcher che si è scagliata contro le rappresentazioni dei membri della comunità transgender nel videogioco. Secondo l’attivista Cyberpunk 2077 è tutto “poster di donne trans col pene che vendono energy drink” e poco altro. La twitcher ha apertamente detto che non tratterà il gioco nel suo canale, sia per la questione del crunch, ma soprattutto per via dei contenuti che secondo lei sarebbero transfobici – fa riferimento proprio al cartellone pubblicitario che la CD Projekt Red ha difeso. Inoltre non apprezza che la voce del protagonista, V, sia legata al sesso, come anche l’uso dei pronomi all’interno del gioco, secondo lei troppo binario e non incline a inserire nella creazione del personaggio tutte le variabili esistenti nel mondo reale.

Critique of oversexualisation requires contrast, and humanised alternatives. It sounds like there’s nothing there to offset “posters of trans woman’s penis to sell energy drink”. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) December 7, 2020

E poteva finire qua, con questo teatrino di assurdità, ma la ciliegina sulla torta è arrivata oggi da Reddit. Sul popolare social network un thread creato da SupremeReader recita: “La comunità transgender ha dichiarato che acquistare Cyberpunk 2077 è un atto di transfobia. Chiedono a tutti coloro che acquistano il gioco di donare 70 dollari a un individuo transgender come forma di risarcimento”.

Il post su Reddit mette in bella mostra un tweet di Vito Gesualdi, che riporta alcune immagini dei suddetti cartelloni pubblicitari presenti nel gioco e i commenti di alcuni esponenti della comunità transgender che chiedono un risarcimento. Come ovvio, sui vari social la questione si è aperta, sia con persone in supporto che con persone contro questa richiesta, visto che per tantissimi si tratta semplicemente di sfruttare egoisticamente l’onda del successo del gioco.

<- Another form of important reparations is to follow this very good twitter account — YOUTUBE.COM / VITO (@VitoGesualdi) December 7, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...