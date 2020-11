Cyberpunk 2077: Il Multiplayer sarà come un gioco a parte

Mancano pochissimi giorni all’uscita di Cyberpunk 2077, l’ultima fatica di CD Projectk Red che si può considerare a tutti gli effetti il gioco più atteso di questo turbolento 2020 e durante l’ultima riunione con gli azionisti il CEO Adam Kicinski della software house polacca ha voluto parlare del multiplayer del gioco, che sarà introdotto al suo interno durante il 2021.

Lo sviluppatore ha ribadito che il multigiocatore non sarà una semplice modalità, bensì un vero e proprio gioco completo: “Preferiamo non rivolgerci al multiplayer di Cyberpunk 2077 con il termine modalità. E’ di fatto una produzione separata a grande budget, noi lo vediamo come un gioco completo standalone.” In pratica CD Projectk RED vuole fare qualcosa di simile a quanto fatto da Rockstar Games con GTA Online, che da semplice modalità multiplayer di GTA 5 è diventato un vero e proprio gioco a parte con numerose attività, missioni e minigiochi al suo interno.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 10 dicembre su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia, compatibile sin da subito con Xbox Series X/S e PlayStation 5 in retrocompatibilità, ma in futuro arriverà l’upgrade gratuito che trasfomerà il gioco nella sua versione next-gen per chi lo ha acquistate sulle console della precedente generazione.

Di seguito la descrizione del gioco: Nel 2077 il mondo ha raggiunto la singolarità tecnologica, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d’America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni; le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese, costituendo enclavi in cui è permesso vivere soltanto ai loro dipendenti. Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare soltanto i nomadi. Nello spazio orbitale vige invece l’élite degli “Orbitali”, gruppo governato dall’Eurozona che minaccia di bombardare dall’alto chiunque provi a destabilizzare la sua sovranità mondiale.

