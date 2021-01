Cyberpunk 2077: qual è il segreto del personaggio noto come Mr. Blue Eyes?

C’è una grande soddisfazione nel completare un grande gioco e allontanarsi con la sensazione che le trame siano tutte ben legate e che tu abbia sbloccato ogni dettaglio di trama. Ma come in tutti i giochi come questo ci sono misteri da risolvere, ed uno particolarmente interessante riguarda una parte della storia che ha molti indizi ma nessuna risposta concreta.

Può farti riflettere a lungo dopo che hai giocato e mandarti a scavare per vedere cosa hanno scoperto gli altri giocatori.

Abbiamo già incontrato personaggi potenti nei videogiochi che si aggiravano dietro le quinte, tirando le fila e manipolando gli eventi nel mondo. G-Man di Half-Life. L’uomo misterioso di Mass Effect. È interessante notare che Cyberpunk 2077 potrebbe avere il suo misterioso burattinaio: Mr. Blue Eyes.

Mr. Blue Eyes, chiamato per i suoi occhi azzurri perennemente luminosi, è un personaggio oscuro e misterioso, ed è del tutto possibile finire il gioco senza nemmeno incontrarlo. E anche se lo avessi incontrato, potresti comunque esserti perso molto.

Non è così insolito vedere persone con gli occhi luccicanti in Cyberpunk 2077. Quando le persone rispondono alle telefonate sui loro impianti o si collegano a un terminale, i loro occhi si illuminano, come quando trasferiscono elettronicamente denaro sul tuo conto bancario, ma si vedono anche occhi luminosi quando si conversa con una “dol”, che essenzialmente è una persona usata come una di modulo di presenza virtuale per qualcun altro. Non vuoi partecipare a una riunione di persona? Invia una doll e comunica attraverso di loro. Gli occhi luminosi possono indicare che la persona che stai guardando non è realmente la persona con cui stai parlando. Ma è per questo che Mr. Blue Eyes ha gli occhi luminosi?

Incontri Mr. Blue Eyes quando completi un certo finale di Cyberpunk 2077, e lo vediamo assumere V per eseguire una rapina dati da una stazione spaziale. Sembra l’unico momento in cui compare, ma dei giocatori dagli occhi d’aquila hanno individuato Mr. Blue Eyes all’inizio del gioco, durante una missione chiamata “Dream On”.

La missione, una delle migliori di Cyberpunk 2077, prevede di aiutare Jefferson Peralez, che è in corsa come sindaco di Night City. Si scopre che il suo appartamento è stato messo segretamente sotto sorveglianza, la sua corsa da sindaco è quasi certamente manipolata da dietro le quinte e, peggio di tutto, il cervello di Jefferson è stato manomesso, gli è stato fatto il lavaggio del cervello ed è soggetto a continue riprogrammazioni. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che si è rifiutato di lavorare con alcune corporazioni per non avere debiti con nessuno, infatti per quanto ne sappiamo è un bravo ragazzo.

La teoria di Johnny Silverhand alla fine di questa missione è che un’IA selvaggia sta prendendo il controllo del cervello di Jefferson, cambiando il suo comportamento e persino le sue convinzioni. È anche possibile che un’organizzazione che agisce dalle ombre, ma completamente umana, voglia controllare il sindaco riscrivendo la sua personalità. Non scopriamo davvero la verità, anche se in alcuni finali di Cyberpunk 2077 Jefferson vince le elezioni del sindaco e chiama V durante i titoli di coda, dicendo che pensa che anche sua moglie Elizabeth sia coinvolta nel complotto per controllarlo.

Torniamo a Mr. Blue Eyes. Alla fine della missione Dream On, mentre stai per incontrare Jefferson in un parco pubblico, V riceve una telefonata minacciosa e misteriosa da una persona sconosciuta che gli dice di fare marcia indietro. Tutto diventa nero e V cade a terra, indicando che il chiamante è in grado di hackerare la testa di V in modalità wireless. È già abbastanza preoccupante, ma quando incontri Jefferson pochi istanti dopo quella telefonata allarmante, puoi vedere Mr.Blue Eyes che osserva il tuo incontro da una certa distanza.

Con una mod che ti permette di volare in Cyberpunk 2077, disponibile ovviamente solo per la versione PC, puoi volare sopra e dare un’occhiata a Mr. Blue Eyes da vicino, anche se non puoi ucciderlo o addirittura ferirlo. Dopo l’incontro, Mr. Blue Eyes non si vede da nessuna parte. Potreste anche notare che il signor Blue Eyes indossa un anello interessante sull’indice destro, già visto da altre parti nel gioco.

Sapete chi altro indossa un anello con lo stesso emblema sull’indice destro? Jefferson Peralez, il candidato sindaco che ha subito il lavaggio del cervello. Questi due sono solo una parte di qualche organizzazione? L’anello è un componente per il lavaggio del cervello? È così che Mr. Blue Eyes contrassegna le sue vittime del lavaggio del cervello, o lo stesso Mr. Blue Eyes è sotto il controllo della stessa intelligenza artificiale selvaggia che sta riscrivendo lentamente il cervello di Jefferson?

Alcuni altri personaggi sono stati avvistati indossare anelli simili, il che infittisce ancor di più il mistero. Un anello simile viene indossato dall’agente dell’Arasaka che interrompe la tua primissima missione e sostanzialmente conclude la tua carriera se giochi nei panni del Corporativo. Un altro PG che indossa un anello simile è stato visto a un tavolo in una scena in cui devi sederti e parlare con Johnny durante una missione. Forse è solo un NPC casuale, o forse ti tiene d’occhio. C’è un altro personaggio che è stato visto indossare un anello con lo stesso emblema, e probabilmente non è chi immagineresti. Fuori dal negozio di Misty, c’è un NPC apparentemente squilibrato di nome Garry il Profeta che grida teorie del complotto mentre cammini. Guardando attentamente si può notare che anche lui indossa l’anello.

Se ti sei fermati a parlare con Garry alcune volte, sapete che le sue teorie del complotto sembrano sempre tornare agli esseri di Alpha Centauri che controllano i politici. “Puoi riconoscerli dai loro freddi occhi blu”, dice, aggiungendo che sono ricoperti di pelle sintetica per sembrare umani.

Naturalmente, Garry dice un sacco di stronzate, tuttavia, potrebbe esserci una verità dietro i suoi deliri, e probabilmente sta solo mal interpretando alcune cose. Garry dice che ha un chip malfunzionante nella sua testa e che sente trasmissioni aliene che vengono comunicate utilizzando una tecnologia più vecchia. Secondo Johnny Silverhand, il dispositivo di monitoraggio nell’appartamento di Jefferson utilizzava anche quello tecnologia di trasmissione vecchia, per evitare di essere intercettato da apparecchiature moderne. Forse Garry è impazzito ascoltando queste trasmissioni incomprensibili. Mr. Blue Eyes ha alcuni rapporti nello spazio, come mostrato alla fine del gioco con la rapina alla stazione orbitale, quindi ciò che Garry pensa siano astronavi aliene potrebbero essere solo stazioni spaziali umane.

Se parli con Garry delle sue varie cospirazioni, alla fine ottieni una missione per recuperare un misterioso chip che viene consegnato dai membri dei Maelstrom a un duo clandestino che sono elencati come John Doe e Jane Doe quando li scannerizzi. Ma quando torni da Garry con il chip lui se n’è andato. Secondo uno degli accoliti di Garry, è stato rapito da agenti in abiti neri con… occhi azzurri. Questa è la fine della ricerca. Il chip, se decrittografato, contiene un riferimento a qualcosa chiamato “Project Oracle”.

Ma perché Gary indossa un anello come Mr. Blue Eyes e Jefferson Peralez? Garry è solo un esca, un attore messo li per convincerti a interrompere i piani dei Doe di acquisire il chip? Forse l’intera cosa è stata una messa in scena e lui non è stato davvero rapito? Potrebbe essere solo un altro filo che viene tirato da dietro le quinte.

Il mistero di Mr. Blue Eyes potrebbe anche collegarsi al primo vero lavoro di V in Cyberpunk 2077. Sandra Dorsett, una netrunner che lavora per la Night Corp, viene catturata dagli Scavengers, e V e Jackie Welles vengono mandati a salvarla. La trovano che galleggia in una vasca piena di ghiaccio (i suoi occhi lampeggiano di blu) e la portano in salvo. Successivamente, un altro lavoro prevede il recupero di uno dei frammenti di dati di Dorsett, che contiene dettagli sui bersagli di lavaggio del cervello della Night Corp e il loro controllo mediante l’utilizzo di un’intelligenza artificiale. Sembra molto simile a quello che Johnny sospetta stia succedendo a Jefferson.

Mr. Blue Eyes potrebbe anche legarsi a un altro personaggio importante della mitologia di Cyberpunk, Morgan Blackhand, che era il personaggio-giocatore del creatore di Cyberpunk, Mike Pondsmith, nel gioco di ruolo cartaceo. Morgan Blackhand non appare in Cyberpunk 2077, anche se i dataminer hanno scoperto che i file di gioco contrassegnano Mr. Blue Eyes come… Morgan Blackhand. (MB e MB, capito?). E solo perché Blackhand non si vede dal 2023, non significa che non sia ancora in agguato da qualche parte. Johnny Silverhand è tornato dalla morte, quindi perché non Morgan Blackhand?

L’intera faccenda crea un mistero divertente da leggere, ricordo di spunti di riflessione che può creare non poche speculazioni, tanto da farci pensare anche ad un futuro sviluppo in un DLC, vista la trama lasciata in sospeso. Forse Mr. Blue Eyes è un essere umano abitato da un’intelligenza artificiale selvaggia, o forse non è affatto umano ma una sorta di androide controllato dall’intelligenza artificiale, o anche un alieno, come sospettava Garry. O forse è solo un altro tizio inquietante e potente che interpreta il burattinaio a Night City.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...