Cyberpunk 2077, rilasciata la patch Hotfix 1.05 su PS4 e Xbox One

Nonostante la rimozione di Cyberpunk 2077 dal Playstation Store(e attualmente non si conosce la sorte del gioco anche sullo store di Xbox, dove è ancora disponibile per l’acquisto), CD Projekt RED continua a lavorare per ottimizzare il gioco e sistemare i problemi che tanto hanno fatto discutere al lancio e infatti la software house ha appena rilasciato la nuova patch correttiva, la Hotfix 1.05 su PS4 e Xbox One.

Sul proprio sito, i creatori della saga videoludica di The Witcher ha pubblicato un lunga lista di tutto ciò che hanno fatto con questa nuova patch, e spazia da alcune correzioni che puntao alla progressione delle missioni e a miglioramenti del gameplay, alla grafica, all’interfaccia utente, fino alla risoluzione di specifici problemi sulle specifiche piattaforme. Tra le quest che sono state patchate, CD Projekt RED ha messo mano a The Pickup o Il Colpo dove non vedremo Jackie non scomparire, e nella missione Love Like Fire è stato corretto il bug che impedisce ai giocatori di atterrare in elicottero. Queste non sono le uniche quest che hanno ricevuto correzioni, per le rimanenti potete cliccare qui per leggere il changelog ufficiale dell’Hotfix 1.05.

Ci sono stati anche degli interventi nel gameplay, la software house comunica infatti di aver migliorato i tempi di reazione dei personaggi non giocanti dietro le coperture e di aver corretto il numero di colpi necessari per uccidere i civili dalla distanza durante le sparatorie. Visivamente parlando, sono stati corretti dei bug di sovrapposizione dell’interfaccia utente, aggiunti dei toni caldi alla modalità HDR, risolto il bug che faceva persistere il mirino a schermo anche dopo aver rinfoderato un’arma, mentre dopo una Braindance non si rischierà più di rimanere bloccati in terza persona. Inoltre, dovrebbe essere stata potenziata la stabilità, con conseguente riduzione dei crash.

Infine ci sono gli interventi specifici per le due console: la nitidezza con l’Aberrazione Cromatica e la Grana attive è stata migliorata, migliorato anche l’aspetto di alcuni veicoli e alcuni problemi visivi durante le transizioni in Il Colpo e Love Like Fire sono stati risolti. Inoltre, eslusivamente su Xbox, è stato risolto un bug del gioco che non smetterà più di rispondere dopo la disconnessione di un profilo e con il messaggio della disconnessione del controller visibile. l’Hotfix 1.05 non è ancora disponbibile su PC ma CD Projekt RED ha affermato che arriverà molto presto.

