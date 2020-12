Cyberpunk 2077 – Rilasciato il trailer di lancio ufficiale

Dopo 8 anni di sviluppo e numerosi rinvii, finalmente ci siamo: Cyberpunk 2077 sta per arrivare e per festeggiare la sua uscita, CD Projeckt RED ha rilasciato il trailer di lancio ufficiale che ci mostra numerose immagini inedite della loro ultima fatica ispirato al gioco di ruolo cartaceo Cyberpunk 2020.

Nel 2077 il mondo ha raggiunto la singolarità tecnologica, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d’America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni; le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese, costituendo enclavi in cui è permesso vivere soltanto ai loro dipendenti. Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare soltanto i nomadi. Nello spazio orbitale vige invece l’élite degli “Orbitali“, gruppo governato dall’Eurozona che minaccia di bombardare dall’alto chiunque provi a destabilizzare la sua sovranità mondiale.

Attualmente il gioco è stato accolto in maniera più che positiva dalle varie testate specializzate, raccogliendo un bel 90/100 sull’aggregatore Metacritic, nonostante in molti concordino che il gioco abbia comunque numerosi bug ma che non ne inficiano troppo il risultato finale. Tutti bug comunque riscontrati prima del giorno del lancio, dove potrebbe essere rilasciata una patch correttiva dei vari problemi.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PS4, Xbox One, PC e Stadia il 10 dicembre 2020.

