Cyberpunk 2077 rimosso dal Playstation Store e rimborsi assicurati

Nonostante le numerose segnalazioni degli ultimi giorni che vedevano numerosi utenti vedersi negare il rimborso della loro versione digitale per PS4 di Cyberpunk 2077 da parte di Sony, con una mossa inattesa il colosso nipponico ha rimosso l’ultima fatica di CD Projetk RED dal Playstation Store e ha assicurato il rimborso a tutti coloro che lo richiederanno.

Queste le parole di SIE: “SIE ci tiene a soddisfare al meglio i propri clienti, perciò cominceremo a offrire un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite il PlayStation Store. Inoltre, SIE rimuoverà Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store fino a nuovo avviso. Una volta che avremo la conferma che hai acquistato Cyberpunk 2077 tramite PlayStation Store, cominceremo il processo di rimborso. Ti preghiamo di prender nota che la completezza del rimborso potrebbe variare a seconda del tuo metodo di pagamento e istituto finanziario.”

Questa azione da parte di Sony è un ulteriore conferma di come la versione old-gen di Cyberpunk 2077 sia da considerarsi a tutti gli effetti incompleta ed è un ulteriore colpo alla software house polacca che ora non potrà più beneficiare di ulteriori introiti dal Playstation Store. C’è da chiedersi se anche Microsoft seguirà l’esempio di Sony e rimuoverà dal suo store la versione Xbox One del gioco. È certo comunque sarà possibile acquistare il GDR una volta che avrà raggiunto una versione quanto meno giocabile e non ci resta che aspettare ulteriori comunicazioni da parte di CD Projetk RED.

