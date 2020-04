Cyberpunk 2077: rivelati alcuni nuovi dettagli sui DLC

Cyberpunk 2077 uscirà su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia a settembre. Tuttavia, secondo CD Projekt Red, questo è solo l’inizio del contenuto di Cyberpunk 2077.

Come il gioco precedente dello sviluppatore polacco – The Witcher 3: Wild Hunt – Cyberpunk 2077 riceverà molti DLC. In effetti, CD Projekt Red promette che il prossimo gioco non avrà meno DLC di The Witcher 3, a cui sono state aggiunte due espansioni carnose che hanno aggiunto oltre 45 ore di contenuti. Inoltre, alcuni di questi contenuti DLC apparentemente saranno rivelati prima del lancio del gioco base.

Come ricorderete, The Witcher 3: Wild Hunt non solo aveva due grandi espansioni, ma aveva 16 pacchetti DLC più piccoli che sono stati rilasciati gratuitamente. In altre parole, sembra che Cyberpunk 2077 avrà un sacco di DLC, inclusi alcuni omaggi.

Secondo il presidente del CD Projekt Red Adam Kiciński, l’annuncio di questi DLC sarà gestito come per The Witcher 3, il che significa che contenuti più piccoli saranno annunciati circa tre mesi prima del rilascio del gioco, mentre le espansioni saranno dettagliate alcune settimane prima della loro uscita.

Per quelli che non ricordano: The Witcher 3: Wild Hunt ha annunciato una roadmap DLC prima del rilascio. Ciò includeva due DLC gratuiti ogni settimana per due mesi dopo l’uscita del gioco. In questa ondata c’erano missioni, armi, dettagli cosmetici e persino una nuova modalità Game Plus.

Al momento della pubblicazione, CD Projekt Red non ha rivelato alcun dettaglio su nessuno di questi contenuti DLC, tuttavia, sembra che dovremmo conoscere il DLC più piccolo nei prossimi mesi.

Fonte

