Cyberpunk 2077, salvataggi corrotti oltre gli 8 MB? CD Projekt RED conferma

Nonostante sia stata rilasciata la nuova patch Hotfix 1.05 sembra essere apparso un nuovo problema per i giocatori di Cyberpunk 2077 che riguarda i salvataggi del gioco. Attualmente infatti il limite di peso di questi ultimi, imposto dagli sviluppatori, è di 8 MB e come segnalato da numerosi utenti, una volta che il salvataggio ha superato questo limite si danneggia irremidiabilmente e questo problema è attualmente presente su tutte le piattaforme su cui il gioco è disponibile.

Le segnalazioni sono arrivate su Reddit e sui forum ufficiali di CD Projekt RED e la compagnia polacca ha prontamente risposto con un comunicato ufficiale comparso sulle pagine del supporto della piattaforma proprietaria GOG.com: “Sfortunatamente il salvataggio è danneggiato e non può essere recuperato. Per favore utilizza un salvataggio più vecchio per continuare a giocare e cerca di mantenere basso il numero si oggetti e materiali per la creazione. Se hai usato il glitch della duplicazione degli oggetti, per favore carica un precedente salvataggio in cui non lo hai usato. Il limite della dimensione del file di salvataggio potrebbe essere aumentato nelle future patch, ma i file corrotti rimarranno tali”

La software house ha quindi consigliato ai giocatori di non collezionare troppi oggetti e materiali, per mantenere basse le dimensioni del salvataggio. Il limite potrebbe essere aumentato con le future patch del gioco, ma i file già corrotti sono purtroppo irrecuperabili. Probabilmente il grosso dei giocatori non andrà in contro a questo problema, è consigliabile tenere sotto controllo i propri salvataggi per non danneggiarli e quindi perdere ore e ore di gioco.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...