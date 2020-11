Cyberpunk 2077: Svelato in anticipo il peso del gioco su Playstation 4

Cyberpunk 2077, l’ultima fatica di CD Projectk RED, si può considerare tra i giochi più attesi degli ultimi anni, sopratutto in questo turbolento 2020 che ha visto rinviato il gioco per ben tre volte, ma il giorno d’uscita effettivo si avvicina e stanno trapelando fuori sempre più informazioni riguardanti questo titolo, tra cui il peso del gioco su Playstation 4.

Sulle pagine del portale Twisted Voxel, veniamo a scoprire che l’RPG degli autori di The Witcher 3 raggiungerà il peso di ben 71,730 GB su Playstation 4 senza la classica patch del Day One. Inoltre, il pre-load del gioco potrà essere effettuato l’8 dicembre, due giorni prima dell’uscita.

Attualmente non ci sono altre informazioni riguardanti le altre versioni sulle piattaforme previste, che vi ricordiamo sono PC, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5 e uscirà il 10 dicembre, sempre se non ci saranno ulteriori rinvii a causa di imprevisti.

Di seguito la sinossi del gioco: Nel 2077 il mondo ha raggiunto la singolarità tecnologica, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d’America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni; le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese, costituendo enclavi in cui è permesso vivere soltanto ai loro dipendenti. Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare soltanto i nomadi. Nello spazio orbitale vige invece l’élite degli “Orbitali”, gruppo governato dall’Eurozona che minaccia di bombardare dall’alto chiunque provi a destabilizzare la sua sovranità mondiale

Fonte: Twisted Voxel

