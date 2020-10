Cyberpunk 2077: sviluppatori ricevono minacce di morte a seguito del nuovo ritardo

A seguito del più recente ritardo di CD Projekt Red per Cyberpunk 2077, gli sviluppatori del gioco avrebbero ricevuto minacce di morte.

Il game designer senior Andrzej Zawadzki ha parlato su Twitter per esprimere le sue frustrazioni riguardo alle azioni di alcuni di questi fan. Il gioco avrebbe dovuto uscire il 19 novembre, ma è stato posticipato di 21 giorni e ora uscirà il 10 dicembre. Mentre Zawadzki ha chiarito che capisce perché i fan sono delusi, ha anche colto l’opportunità per difendere i suoi colleghi sviluppatori del gioco, accusando coloro che portano le cose a un livello così estremo.

Cyberpunk 2077 ha subito numerosi ritardi ed è facile capire perché alcuni fan sono frustrati. Tuttavia, alla fine della giornata, il team di sviluppo ha impiegato anni di sforzi per rendere il gioco il migliore possibile, e nessuno dei soggetti coinvolti vuole vedere il rilascio ritardato ulteriormente.

Nel Tweet incorporato di seguito, è chiaro che Zawadzki è altrettanto frustrato dall’ultima battuta d’arresto.

I want to address one thing in regards of the @CyberpunkGame delay.

I understand you're feeling angry, disappointed and want to voice your opinion about it.

However, sending death threats to the developers is absolutely unacceptable and just wrong. We are people, just like you.

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 27, 2020