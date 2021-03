Cyberpunk 2077: un leak anticiperebbe i dettagli dei vari DLC in arrivo

Cyberpunk 2077 ha entusiasmato le menti dei fan, sia quelli che hanno giocato su PC, sia quelli che hanno giocato su console, nonostante la shitstorm pesante che ha investito il gioco.

In attesa quindi del nuovo aggiornamento che dovrebbe aggiustare alcune dinamiche specifiche inerenti all’intervento della polizia di Night City, sono stati ora trovati dieci possibili DLC per Cyberpunk 2077.

Nel subreddit “Cyberpunkgame” l’utente PricklyAssassin ha pubblicato informazioni provenienti da un fantomatico leak di cui ovviamente non possiamo confermare la veridicità. Secondo l’utente, la capacità del server nell’Epic Game Store è stata aumentata da 100 GB a 500 GB a febbraio. In altri giochi, come Fortnite, gli aggiornamenti venivano preparati ed eseguiti con alcune settimane o mesi di anticipo.

Nonostante 18 DLC gratuiti fossero ancora preventivati a febbraio, stando al leka, questo numero è stato ridotto a dieci. Inoltre, pare siano stati aggiunti tre DLC, che saranno disponibili per l’acquisto in futuro.

I nomi dei DLC sono i seguenti:

Ripperdocs Expansion – Questa potrebbe essere l’espansione “chirurgia plastica” che ci permette di cambiare il nostro aspetto oltre PG creator. Oppure potrebbe essere qualcosa per proporci del nuovo cyberware.

– Questa potrebbe essere l’espansione “chirurgia plastica” che ci permette di cambiare il nostro aspetto oltre PG creator. Oppure potrebbe essere qualcosa per proporci del nuovo cyberware. Body Shops Expansion – Anche questa potrebbe anche essere un’espansione in rimando alla “chirurgia plastica”. Oppure potrebbe essere un modo per personalizzare il fisico dei pg.

– Anche questa potrebbe anche essere un’espansione in rimando alla “chirurgia plastica”. Oppure potrebbe essere un modo per personalizzare il fisico dei pg. Fashion Forward Expansion – Questo sembra abbastanza ovvio e potrebbe includere nuove opzioni di abbigliamento, ma si spera anche cose come l’anteprima quando si acquista qualcosa inerente all’outfit.

– Questo sembra abbastanza ovvio e potrebbe includere nuove opzioni di abbigliamento, ma si spera anche cose come l’anteprima quando si acquista qualcosa inerente all’outfit. Gangs of Night City – Questa potrebbe essere una storia, o forse l’aggiunta della capacità di dare un nuovo inizio ad uno scontro fra gang in tutta la città, dopo aver già fatto qualche missione inerente ad una gang specifica.

– Questa potrebbe essere una storia, o forse l’aggiunta della capacità di dare un nuovo inizio ad uno scontro fra gang in tutta la città, dopo aver già fatto qualche missione inerente ad una gang specifica. Body of Chrome – Dato che una mod estremamente popolare ha mostrato la possibilità di aggiungere più fashionware al tuo corpo, incluso il cromo in stile Lizzy Wizzy, questa potrebbe effettivamente aggiungere questo fattore puramente estetico. Oppure potrebbe essere il nome di una missione con al centro Lizzy Wizzy.

– Dato che una mod estremamente popolare ha mostrato la possibilità di aggiungere più fashionware al tuo corpo, incluso il cromo in stile Lizzy Wizzy, questa potrebbe effettivamente aggiungere questo fattore puramente estetico. Oppure potrebbe essere il nome di una missione con al centro Lizzy Wizzy. Rides of the Dark Future – Questa probabilmente è l’espansione che aggiungerà nuove auto, il che sembra piuttosto ovvio.

– Questa probabilmente è l’espansione che aggiungerà nuove auto, il che sembra piuttosto ovvio. The Relic – Questo è uno dei più misteriosi. Alcuni pensano che questo potrebbe collegarsi al sesto slot abilità / statistiche nel gioco che è attualmente vuoto, ma chi lo sa.

– Questo è uno dei più misteriosi. Alcuni pensano che questo potrebbe collegarsi al sesto slot abilità / statistiche nel gioco che è attualmente vuoto, ma chi lo sa. Neck Deep – Di questo non ne abbiamo minimamente idea. Sembra il nome di una missione.

– Di questo non ne abbiamo minimamente idea. Sembra il nome di una missione. Night City Expansion – Forse un nome generico per tutto questo, o un’espansione letterale della mappa in una certa misura.

Due di questi DLC gratuiti hanno nomi simili a due video promozionali caricati sul canale Cyberpunk 2077 prima dell’uscita del gioco. Pensiamo che questi due DLC fossero originariamente pianificati per essere rilasciati come parte del gioco base, tuttavia gli sviluppatori non hanno avuto abbastanza tempo.

