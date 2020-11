Cyberpunk 2077: un nuovo aggiornamento arricchirebbe ancora di più la sezione personalizzazione

Un nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077 ha entusiasmato i giocatori di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Google Stadia, o almeno quelli interessati alla personalizzazione del personaggio.

La personalizzazione del personaggio di Cyberpunk 2077 è ben documentata. Quando il prossimo gioco degli sviluppatori di The Witcher 3 uscirà il mese prossimo, lo farà con uno dei set di personalizzazione dei personaggi più robusti e impressionanti fino ad oggi. Detto questo, a quanto pare, questo set di strumenti è ancora più pazzo di quanto pensassimo.

La personalizzazione del personaggio di Cyberpunk 2077 non include solo più forme e dimensioni dei genitali, ma a quanto pare è così esteso che ti consente di cambiare perfino i denti del tuo personaggio. Ma non è nemmeno la parte folle. La parte folle è che a quanto pare ti consente anche di personalizzare la lunghezza delle unghie. Sì, addirittura la lunghezza delle tue unghie.

Di per sé, questo nuovo aggiornamento è sufficiente per entusiasmare molti fan di Cyberpunk 2077. Tuttavia, sono le implicazioni che sono particolarmente eccitanti.

Non solo suggerisce che il creatore del personaggio del gioco è ancora più profondo di quanto si pensasse in precedenza, ma anche che CD Projekt Red è davvero ossessionata dai dettagli, cosa che dovrebbe essere di buon auspicio per il resto del gioco e la quantità di dettagli che contiene.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, arriva dalla stessa CD Projekt Red, o più specificamente dalla versione tedesca dell’account Facebook ufficiale del gioco.

bruh, #Cyberpunk2077 is gonna be sick.. they just confirmed that in character creation mode you can even choose the length of the finger nails or style of the teeth.. I can already see myself spending three days just with character creation dbdhsjadj

