Cyberpunk 2077: un rumor prevede un altro ritardo della data di rilascio

L’account Twitter di un insider del settore con una reputazione divisiva ha suggerito che è probabile avvenga un altro ritardo di Cyberpunk 2077, a seguito di uno scambio che ha visto l’account far uscire il rumor e CD Projekt Red raddoppiare il suo impegno per la data di rilascio del 10 dicembre con una modifica dell’intestazione di Twitter.

Cyberpunk 2077 era originariamente previsto per il rilascio nell’aprile di quest’anno, prima dei ritardi che lo hanno portato a spostare la data di lancio al 17 settembre, 19 novembre e ora al 10 dicembre 2020.

I fan sono fortemente interessati alla data di rilascio di Cyberpunk 2077 perché CD Projekt Red ha promesso che il 19 novembre sarebbe stata sicuramente la data in cui il gioco sarebbe stato rilasciato, solo per cambiare in seguito. Ciò, aggravato dalle voci secondo cui lo studio ha realizzato il gioco con lunghe ore di crunch, una pratica che è stata denigrata negli ultimi anni, ha influenzato negativamente la discussione che circonda l’imminente titolo open world di fantascienza. CD Projekt Red ha gode di molta buona volontà da parte dei fan grazie al suo lavoro in The Witcher 3: Wild Hunt, e Cyberpunk 2077 come gioco è decisamente allettante in base alla sua miscela di narrazione e gameplay dinamico, ma i topic su come è stato realizzato e perché è stato continuamente ritardato sono diventati un problema d’immagine.

Ora, un account di esperti del settore con una reputazione divisa tra i fan ha dichiarato che è probabile avvenga un altro ritardo che vedrà l’uscita del gioco spostarsi al 2021 invece che quest’anno.

I guess CDPR updated their profile yesterday to double down on December 10 after the rumor we heard went kind of nuts on a couple sites. Still not convinced. Hearing bad stuff internally that there will likely be another delay till January 2021.#cyberpunk#cyberpunk2077 — Tiffany Treadmore Inc. (@HotGirlVideos69) November 10, 2020

L’account, che attualmente è di Tiffany Treadmore Inc., è famoso soprattutto per la sua previsione della cancellazione dell’E3 prima che accadesse e per la conferma di Half-Life Alyx prima che fosse annunciato.

All’inizio di questa settimana, l’account aveva previsto un altro ritardo di Cyberpunk 2077 e CD Projekt Red apparentemente ha risposto a questa voce aggiornando la sua intestazione Twitter del gioco, indicando chiaramente il “10 dicembre” come data di rilascio. Successivamente, l’insider di Twitter ha condiviso un altro tweet che ha raddoppiato il buzz attorno alla previsione.

Le risposte sembrano volere dare prove o specificità caratterizzando il tutto con la descrizione “cose brutte successe internamente” a CD Projekt Red, affermazioni facili da fare in questa modalitò così vaga, e difficili da supportare senza ulteriori prove. Detto questo, un altro ritardo di Cyberpunk 2077 sarebbe devastante per il gioco ma forse positivo per lo staff che ci lavora.

Mi piace: Mi piace Caricamento...