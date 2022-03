Cyberpunk: Edgerunners, Netflix aggiorna circa la serie in sviluppo con lo Studio Trigger

Cyberpunk 2077 è l’ultimo gioco del team dietro The Witcher e il suo mondo high-tech sta per prendere vita in un modo nuovo.

Dopotutto, CD Projekt Red sta collaborando con uno dei migliori studi di anime giapponesi, lo Studio Trigger, per adattare una nuova storia per i fan. Quest’anno vedrà l’uscita di Cyberpunk: Edgerunners e abbiamo appena ricevuto il nostro primo blurb sulla serie in arrivo.

L’aggiornamento è stato fornito dallo stesso Netflix su Twitter. È stato lì che è stato detto ai fan che la serie CD Projekt Red x Trigger è ancora sulla buona strada per il debutto nel 2022. La notizia è stata riportata assieme a quella che lascia intendere la talentuosa Hayley Atwell, nota per l’Agente Carter nel MCU, sarà la voce di Tomb Raider nell’anime Netflix.

Il regista Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) guiderà la serie, che è prevista per uscire nel 2022 su Netflix. Yoshiki Usa e Masahiko Otsuka stanno scrivendo la sceneggiatura.

E per quanto riguarda la sinossi, è rimasta invariata e potete leggerla qui di seguito: La storia a quanto pare segue uno Street Kid che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dal body mod. Con tutto da perdere, sceglie di diventare un edgerunner, un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk.

Qui sotto il post:

CYBERPUNK: EDGERUNNERS is an animated series from @CDPROJEKTRED + @trigger_inc that follows a street kid trying to survive in a tech and body mod-obsessed city of the future. With everything to lose, he chooses to become an edgerunner, a mercenary outlaw also known as a cyberpunk pic.twitter.com/4Mgip2pJSG

