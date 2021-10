Cyrano: Peter Dinklage ed Haley Bennett nel primo trailer dell’adattamento di Joe Wright

L’opera teatrale di Edmond Rostand del 1897, Cyrano de Bergerac, è stata adattata molte volte per palcoscenici e schermi: José Ferrer ha vinto un Oscar per il film del 1950, mentre Gérard Depardieu è stato nominato per la sua interpretazione nel 1990.

Trovare quindi un nuovo approccio sarebbe una sfida per qualsiasi regista, ma è una cosa che Joe Wright e la scrittrice Erica Schmidt stanno affrontando con Cyrano.

Qui sotto potete dare un’occhiata al primo trailer del musical romantico:

Adattato non solo dall’originale, ma dal musical teatrale di Schmidt, questo film vede Peter Dinklage assumere il ruolo del protagonista, dopo averlo interpretato per lo spettacolo di Schmidt dopo che il team di marito e moglie nella vita reale lo ha messo in scena nel Connecticut e a New York. Roxanne qui è interpretata da Haley Bennett, che è anche apparsa anche lei nel musical.

Il film di Wright riporta il film a un’ambientazione d’epoca più tradizionale, ma la musica e i testi, creati dai membri del The National (tra cui Matt Berninger più i gemelli Aaron e Bryce Dessner, insieme alla moglie di Berringer, Carin Besser) sono arrivati ​​sullo schermo. È ancora la storia del frustrato, talentuoso e romantico Cyrano, che qui teme che le sue dimensioni ridotte lo rendano incapace di corteggiare Roxanne, l’amica d’infanzia di cui è stato innamorato non corrisposto per anni.

Quando lei si innamora di bel soldato Christian (Kelvin Harrison Jr.), la scena è pronta per gli aiuti in salsa romantica, incomprensioni comiche e, in ultima analisi, un racconto di fiducia in se stessi e di conflitto.

Cyrano sarà nelle sale britanniche il 14 gennaio del prossimo anno, dopo l’uscita negli Stati Uniti il ​​31 dicembre. Non sappiamo quando uscirà in Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...