D23: ecco tutti gli annunci di Lucasfilm, Marvel Studios e 20th Century Studios

Bergman ha introdotto Kathleen Kennedy, president of Lucasfilm, che ha guidato il pubblico attraverso un’incredibile line-up. “Come potete vedere, Lucasfilm ha in serbo un’immensa quantità di nuove ed entusiasmanti storie di Star Wars. La qualità, la creatività e la varietà che questi team stanno portando a Disney+ è assolutamente notevole e non vedo l’ora che tutti possano sperimentarle”.Il primo è, uno spy thriller in 24 episodi che ha per protagonista uno dei personaggi centrali di Rogue One: A Star Wars Story. Kennedy ha accolto sul palco le star Genevieve O’Reilly, Kyle Soller, Adria Arjona e lo stesso Cassian Andor, Diego Luna, mentre venivano svelati i poster dei loro personaggi. Un momento importante per tutti è stata la proiezione del trailer finale dello spy thriller composto da due stagioni di 12 episodi ciascuna. L’epoca descritta in Andor – i cinque anni precedenti agli eventi di Rogue One – è piena di pericoli, inganni e intrighi, dove Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Andoresplora Star Wars da una prospettiva diversa, concentrandosi sulle persone comuni le cui vite sono sotto l’influenza dell’Impero. Le decisioni che prendono hanno conseguenze reali e la posta in gioco per loro e per la galassia non potrebbe essere più alta. La serie è interpretata anche da Stellan Skarsgård, Forest Whitaker, Denise Gough, Fiona Shaw e Faye Marsay. Toby Haynes, Susanna White e Benjamin Caron hanno diretto alcuni episodi, mentre Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan sono i produttori esecutivi. Tony Gilroy è anche creatore e showrunner. I primi tre episodi della prima stagione ricca di azione, avventura e suspense sullo sfondo di un paesaggio cinematografico, debutteranno in esclusiva su Disney+ il 21 settembre.

Kathleen Kennedy ha poi riflettuto sul mondo creato nel 1988 da George Lucas e Ron Howard, che ha ispirato un’altra tappa di questo viaggio magico: la nuova serie live action di avventura fantasy WILLOW, prodotta da Lucasfilm e Imagine Entertainment. Kennedy ha introdotto Warwick Davis (Willow Ufgood), che ha condiviso la sua emozione di tornare ad Andowyne, prima di essere raggiunto dalle star della serie Joanne Whalley (Sorsha), Ruby Cruz (Kit), Erin Kellyman (Jade), Ellie Bamber (Dove), Dempsey Bryk (Airk), Amar Chadha-Patel (Boorman) e Tony Revolori (Graydon). Per la gioia dei fan che sono rimasti sorpresi, anche Christian Slater è stato accolto sul palco come membro del cast. L’entusiasmo è continuato quando è stato mostrato un nuovissimo trailer. Ambientata in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, Willow è la storia di un improbabile gruppo di eroi che parte per una pericolosa missione, affrontando i propri demoni interiori e unendosi per salvare il proprio mondo. Un epico fantasy in costume raccontato con una sensibilità moderna e ricco di umorismo, emozioni, energia e vivacità, Willow debutterà su Disney+ il 30 novembre.