D23: ecco tutti i titoli presentati all’Expo della Disney

The Walt Disney Studios hanno acceso gli animi nella Hall D23 dell’Anaheim Convention Center, dove migliaia di fan si sono riuniti al D23 Expo 2022 per essere i primi ad avere accesso a grandi annunci, nuovi dettagli e piani futuri per Disney Live Action, Pixar e Walt Disney Animation Studios. Lo showcase è iniziato in vero stile Disney con uno sguardo ai momenti speciali della storia dello Studio e con la performance mozzafiato di Cynthia Erivo della classica canzone Disney “When You Wish Upon a Star”, tratta dalla nuovissima versione live action di Pinocchio, ora in streaming su Disney+.

“Che splendido modo di dare il via a questo spettacolo”, ha dichiarato Alan Bergman, chairman of The Walt Disney Studios. “Come tutti sapete, ‘When You Wish Upon a Star’ è stata ascoltata per la prima volta nel film d’animazione Pinocchio del 1940. Parla di sognare in grande, di sognare l’impossibile e di realizzare quei sogni. Ed è qualcosa che cerchiamo di fare ogni singolo giorno allo Studio”.

I fan presenti nella Hall D23 sono stati tra i primi a vedere un nuovissimo logo introduttivo dell’iconico castello Disney, ora color platino in onore della celebrazione Disney 100 Anni di Meravigliose Emozioni. Creato dai Disney Studios e da Industrial Light & Magic, con un nuovissimo arrangiamento di “When You Wish Upon a Star” del pluripremiato compositore Christophe Beck (Frozen, WandaVision), il nuovo logo introduttivo del castello Disney verrà inserito all’inizio di tutti i nuovi titoli Disney sia nelle sale che in streaming, a partire da quest’autunno.

Bergman ha chiamato sul palco Sean Bailey, president of Walt Disney Studios Motion Picture Production (Disney Live Action); Pete Docter, chief creative officer of Pixar Animation Studios, e Jennifer Lee, chief creative officer of Walt Disney Animation Studios, per illustrare ai fan la straordinaria line-up di titoli che arriveranno in streaming e nelle sale. Di seguito i momenti principali dell’evento.