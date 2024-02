Da bulimica a regina del teatro: La storia incredibile di Ambra Angiolini

Scintillante come non mai, Ambra Angiolini si lascia andare in una chiacchierata pungente con la giornalista Emilia Costantini sulle pagine del “Corriere della Sera”, illuminando i suoi lettori non solo con il bagliore del suo successo, ma con l’ardore di una passione che brucia da sempre nel suo cuore: il teatro. La star, nota ai più per il suo inconfondibile sorriso e la sua presenza scenica, si confessa senza veli e ci porta dietro le quinte della sua vita, tra drammi personali e sogni di ribalta.

In un flusso di parole che sa di confessione e di riscatto, Ambra si addentra nei meandri del suo passato, ripercorrendo quei sentieri bui che l’hanno vista lottare contro il mostro della bulimia. Ha solo quindici anni quando questa tempesta interiore la colpisce, una battaglia che lascia segni indelebili, ma che lei affronta con la resilienza di una guerriera. Il cammino verso la guarigione è arduo, e non privo di ricadute, ma Ambra, con la tempra di chi sa che il palcoscenico è la sua vera casa, riesce a trasformare le sue cicatrici in un potente messaggio di speranza, sviscerato anche nel suo toccante libro “InFame”.

Ma non è solo il confronto con i suoi demoni a rendere la Angiolini una figura di spicco nel panorama culturale italiano; è la sua innata capacità di dare voce alle questioni che affliggono la società. Il teatro, quel sogno custodito gelosamente nel cassetto e che ora l’ha vista trionfare sotto i riflettori, diventa il veicolo perfetto per esprimere la sua arte, la “forma espressiva che amo di più”, come lei stessa dichiara con una passione che trasuda da ogni parola.

Nel suo nuovo progetto teatrale, Ambra non si limita a incantare il pubblico con la sua interpretazione; porta in scena una tematica scottante e, purtroppo, ancora attuale: la condizione della donna e l’orrore dei femminicidi. Con la forza evocativa delle arti sceniche, l’attrice dà vita a storie di donne, portando alla luce le loro sofferenze e le ingiustizie che troppo spesso vengono taciute.

L’impegno di Ambra nel sociale e la sua sensibilità nei confronti delle tematiche femminili non mancano di colpire nel segno. Il suo è un grido che risuona forte nella notte, un appello alla consapevolezza e alla lotta per un mondo più giusto, dove essere donna non significhi essere vulnerabile.

In un mondo dello spettacolo spesso superficiale, Ambra Angiolini emerge come un faro di profondità e impegno. La sua storia, dai toni ora oscuri ora radiosi, è un inno alla resilienza e all’amore per l’arte, un percorso che dall’inferno personale della bulimia la porta a calcare le scene con l’intensità di chi sa che il teatro può davvero fare la differenza. E così, nel racconto appassionato di questa donna straordinaria, si può leggere la speranza che ogni battaglia, per quanto dura, possa essere vinta e che ogni sogno, per quanto ambizioso, possa essere realizzato.