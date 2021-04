Da Kubrick a James Gunn: Steven Spielberg sceglie 20 film come i suoi preferiti di sempre

Steven Spielberg, l’iconico regista e in parte simbolo della Nuova Hollywood, una volta ha scelto 20 film che considera i suoi preferiti di sempre, in un’intervista con faroutmagazine.

Spielberg ha vissuto ben oltre 50 anni di attività nell’industria cinematografica e si è aggiudicato due volte la vittoria nella categoria “Miglior regista” agli Academy Awards: “Che sia successo o fallimento, sono orgoglioso di ogni singolo film che ho diretto”, ha detto una volta in quello che è l’indicatore più chiaro del suo approccio al cinema. Ha aggiunto: “Sono sempre stato molto fiducioso, il che credo non sia strano da parte mia. Non voglio definirmi un ottimista. Voglio dire che sono sempre stato pieno di speranza. Non l’ho mai persa. Ho molte speranze per questo paese e per il mondo intero“.

È nel suo ottimismo che Spielberg ha sempre trovato le motivazioni dei suoi progetti. Oscillando costantemente tra fantascienza, fantasy, thriller e dramma, il regista è stato il pioniere di una serie di tecniche di regia ora fondamentali con il suo desiderio di muovere incessantemente la telecamera in ogni direzione a velocità verace, che è il suo marchio di fabbrica.

Mentre Spielberg ha sempre cercato di guardare avanti nella sua ricerca della perfezione, non è mai stato timido nel rendere omaggio a coloro che hanno influenzato la sua visione creativa. In un’intervista con l’AFI, Spielberg una volta ha spiegato: “Cerco di noleggiare un film di John Ford prima di iniziare a girare ogni film, semplicemente perché mi ispira. È come un pittore classico, celebra la cornice, non solo quello che c’è dentro“. Con questo in mente, non dovrebbe sorprendere che il film di John Ford, The Searchers, del 1956 sia incluso in un elenco dei suoi preferiti.

Come molti dei registi più famosi del mondo, Stanley Kubrick appare con orgoglio in un elenco di ispirazioni. Mentre molti hanno discusso quale possa essere il miglior risultato di Kubrick, quasi tutti sono d’accordo che il suo epico film di fantascienza, 2001: Odissea nello spazio, rimane un capolavoro senza età. Infatti, quando si è seduto qualche tempo fa per una conversazione con il suo collega Michael Apted, Spielberg ha paragonato la genialità di 2001 a quella di un’esperienza religiosa. “Sto ancora vivendo l’adrenalina”, ha detto, aggiungendo: “Ogni volta è come guardare quel film per la prima volta“.

Nel corso della sua carriera, Spielberg ha reso omaggio a David Lean e alle sue opere, citandole come qualcosa che ha avuto una grande influenza sulle sue creazioni e, ovviamente, il regista inglese è rappresentato nella sua lista dei preferiti.

Con artisti del calibro di David Lean, James Gunn, Francis Ford Coppola, Walt Disney e molti altri, qui sotto potete leggere l’elenco completo dei suoi film preferiti.

It’s a Wonderful Life – Frank Capra (1946)

The Godfather – Francis Ford Coppola (1972)

Fantasia -Walt Disney (1940)

A Guy Named Joe – Victor Fleming (1943)

Guardians of the Galaxy – James Gunn (2014)

War of the Worlds – Byron Haskin (1953)

Psycho – Alfred Hitchcock (1960)

2001: A Space Odyssey – Stanley Kubrick (1968)

Lawrence of Arabia – David Lean (1962)

Untouchable – Olivier Nakache and Éric Toledano (2011)

The Dark Knight – Christopher Nolan (2008)

The 400 Blows – François Truffaut (1959)

Day for Night – François Truffaut (1973)

Citizen Kane – Orson Welles (1941)

Captains Courageous – Victor Fleming (1937)

The Best Years of Our Lives – William Wyler (1946)

The Searchers – John Ford (1956)

Tootsie – Sydney Pollack (1982)

Seven Samurai – Akira Kurosawa (1954)

Dumbo – Walt Disney (1941)

Mi piace: Mi piace Caricamento...